Pertandingan memasuki menit ke-80 di Amsterdam, tim tamu dari Eindhoven memimpin 2-1, ketika Ruben van Bommel dengan kasar menjatuhkan lawannya Aaron Bouwman dalam duel udara.

Sepintas, insiden itu memang mengingatkan pada tekel terkenal Toni Schumacher terhadap Patrick Battiston di semifinal Piala Dunia 1982. Saat Bouwman dari Ajax melompat untuk menyambut bola udara secara normal, van Bommel dengan kecepatan tinggi tampaknya hanya mengincar tubuh lawannya dan menghantamnya keras, dengan pinggul lebih dulu, di kepala dan tubuh bagian atas.

Keributan pun langsung pecah. Beberapa pemain Ajax dengan marah berlari menghampiri van Bommel, yang kemudian dibela oleh rekan-rekannya di PSV. Salah satu yang pertama mendatangi Bouwman yang terkapar kesakitan di lapangan adalah kiper asal Jerman milik Amsterdam, Marc-Andre ter Stegen, yang melambaikan tangan dengan keras untuk meminta bantuan medis bagi bek berusia 19 tahun itu.

Wasit keluarkan kartu kuning - picu geleng kepala dan protes

Yang mungkin membuat sebagian besar penonton sangat terkejut, wasit Sander van der Eijk mengeluarkan kartu kuning. Tidak ada koreksi apa pun dari asisten video.

"Bagi saya, ini tidak lain adalah kartu merah," kata Davy Klaasen dari Ajax soal pelanggaran terhadap rekan setimnya itu, yang tidak bisa melanjutkan pertandingan setelah serangan van Bommel dan kemudian digantikan mantan pemain Schalke, Thilo Kehrer.

Pandangan itu tampaknya juga dimiliki Raymond van Meenen, kepala perwasitan federasi sepak bola Belanda. Setidaknya itulah yang dilaporkan jurnalis Hugo Borst dalam kapasitasnya sebagai analis untuk stasiun televisi pemegang hak siar, ESPN NL.

"Saya sudah berbicara dengan kepala wasit Raymond van Meenen. Dia tidak akan berusaha memperindah ini," kata Borst. "Dia setuju bahwa ini adalah kartu merah untuk Ruben van Bommel dan sebuah keputusan yang keliru."

PSV tetap tak terkalahkan di jalur yang tepat - Ajax menelan kekalahan pertama

Dengan van Bommel masih berada di lapangan, PSV masih mampu mencetak gol untuk mengunci skor akhir 3-1 lewat Esmir Bajraktarevic pada masa injury time. Dengan hasil itu, Eindhoven setidaknya untuk sementara naik ke puncak klasemen dengan 13 poin dari lima pertandingan. Bagi Ajax, ini adalah kekalahan pertama mereka musim ini.

Selain ter Stegen, mantan pemain Dortmund Julian Brandt juga berada dalam susunan pemain inti Amsterdam. Untuk Eindhoven, Ricardo Pepi, eks FC Augsburg, dan Lutsharel Geertruida, eks RB Leipzig, mencetak gol di babak pertama. Tolu Arokodare mencetak gol penyama kedudukan sementara 1-1 untuk tim tuan rumah.