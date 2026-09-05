Pertandingan memasuki menit ke-80 di Amsterdam, tim tamu dari Eindhoven unggul 2-1, ketika Ruben van Bommel dengan kasar menjatuhkan lawannya, Aaron Bouwman, dalam duel udara.

Sepintas, insiden itu memang mengingatkan pada tekel terkenal Toni Schumacher terhadap Patrick Battiston di semifinal Piala Dunia 1982. Saat Bouwman dari Ajax melompat untuk menyambut bola seperti biasa, van Bommel dengan momentum tinggi tampak jelas hanya mengincar tubuh lawannya dan menghantamnya dengan keras, pinggul lebih dulu, ke kepala dan tubuh bagian atas.

Keributan pun langsung terjadi. Beberapa pemain Ajax dengan marah berlari menghampiri van Bommel, yang kemudian dibela rekan-rekannya di PSV. Salah satu yang pertama mendatangi Bouwman yang kesakitan di atas lapangan adalah kiper asal Jerman milik Amsterdam, Marc-Andre ter Stegen, yang dengan gestur panik meminta bantuan medis untuk bek berusia 19 tahun itu.

Wasit keluarkan kartu kuning - picu geleng kepala dan penolakan

Yang barangkali sangat mengejutkan sebagian besar penonton, wasit Sander van der Eijk justru mengeluarkan kartu kuning. Tidak ada koreksi apa pun dari asisten wasit video.

"Bagi saya, ini tidak lain adalah kartu merah," kata Davy Klaassen dari Ajax soal pelanggaran terhadap rekan setimnya itu, yang tidak bisa melanjutkan pertandingan setelah tekel van Bommel dan digantikan mantan pemain Schalke, Thilo Kehrer.

Pandangan itu tampaknya juga dimiliki Raymond van Meenen, kepala perwasitan di federasi sepakbola Belanda. Setidaknya itulah yang dilaporkan jurnalis Hugo Borst dalam kapasitasnya sebagai pakar untuk stasiun pemegang hak siar ESPN NL.

"Saya sudah berbicara dengan kepala wasit Raymond van Meenen. Dia tidak akan mencoba memperindah ini," kata Borst. "Dia setuju bahwa ini adalah kartu merah untuk Ruben van Bommel dan sebuah keputusan yang keliru."

PSV tetap tak terkalahkan di jalurnya - Ajax menelan kekalahan pertama

Dengan van Bommel masih berada di lapangan, PSV mencetak gol penutup 3-1 lewat Esmir Bajraktarevic pada masa injury time. Eindhoven pun naik, setidaknya untuk sementara, ke puncak klasemen dengan 13 poin dari lima pertandingan. Bagi Ajax, ini menjadi kekalahan pertama mereka musim ini.

Selain ter Stegen, mantan pemain Dortmund Julian Brandt juga tampil di starting XI Ajax. Untuk Eindhoven, Ricardo Pepi, eks FC Augsburg, dan Lutsharel Geertruida, eks RB Leipzig, sudah mencetak gol pada babak pertama. Tolu Arokodare mencetak gol penyama kedudukan 1-1 sementara untuk tuan rumah.