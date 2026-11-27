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AC Milan bangkit pada babak kedua untuk mengalahkan Olympiacos 4-2 di Yunani dan menghidupkan kembali kiprah mereka yang tersendat di Liga Europa. Pelatih Ruben Amorim menepis anggapan bahwa perubahan taktiknya menjadi kunci setelah melihat seorang pemain sayap tampil gemilang dan mengobrak-abrik pertahanan tuan rumah dalam rentang 15 menit.

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Hutchinson menginspirasi kebangkitan dramatis di Yunani

Hutchinson mencetak satu gol dan menyumbang dua assist untuk membawa Milan mengalahkan Olympiacos dalam laga Liga Europa yang mendebarkan . Milan membalikkan ketertinggalan dua gol untuk meraih kemenangan penting dan menjaga harapan mereka di Eropa.

Tertinggal 2-0 akibat gol bunuh diri Mike Maignan dan tembakan gemilang Jota Silva, Milan tampak akan menelan kekalahan lain yang merugikan. Hutchinson memulai kebangkitan pada menit ke-56. Ia merebut bola di dekat garis tengah, melaju ke depan, menusuk ke dalam, lalu dengan tenang melepaskan tembakan ke sudut jauh gawang.

Tujuh menit kemudian, pemain sayap itu memberi umpan kepada Alphadjo Cisse untuk mencetak gol penyama kedudukan. Pada menit ke-71, ia menciptakan peluang yang diselesaikan pemain pengganti Christian Pulisic lewat tendangan voli untuk membawa Milan unggul. Diego Moreira memastikan kemenangan 4-2 pada masa tambahan waktu melalui serangan balik yang melibatkan Pulisic.

Amorim beri Hutchinson seluruh pujian

Selepas peluit akhir, Amorim mengecilkan peran penyesuaian taktiknya sendiri dan menegaskan bahwa penampilan individu Hutchinson yang menentukan hasil pertandingan.

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"Saya tidak mengubah jalannya pertandingan," kata mantan pelatih Manchester United itu kepada wartawan. "[Goncalo] Ramos ditarik keluar karena kesakitan, jadi itu pergantian pemain yang wajar. Hutchinson lebih mengubah jalannya pertandingan daripada saya. Yang mengubah keadaan adalah gol pertama."

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Amorim menegaskan bahwa penampilan berpengaruh seperti itu tidak mengejutkannya, sekaligus menantang sang pemain sayap untuk mempertahankan standar tingginya. "Saya selalu mengharapkan ini darinya," tambahnya. "Dia punya potensi untuk melakukan jauh lebih banyak. Dia berbakat, seperti pemain lain dalam skuad, tetapi mentalitaslah yang menentukan."

Milan terhindar dari catatan buruk dalam sejarah klub di Eropa

Kemenangan ini datang pada saat krusial bagi tim unggulan kompetisi tersebut, yang kalah dalam tiga dari empat pertandingan awal mereka di fase liga. Kebobolan dua gol di Yunani juga menghasilkan catatan yang tidak diinginkan. Opta mengonfirmasi bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, Milan kebobolan sedikitnya dua gol dalam tiga pertandingan Eropa berturut-turut. Meski masih ada masalah di lini pertahanan, Amorim yakin cara timnya bangkit dapat menjadi titik balik bagi skuadnya.

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"Ini jelas mengubah masa depan kami," katanya. "Kami bermain baik pada babak kedua, tetapi kami kembali membuat banyak kesalahan dan harus memperbaikinya. Masih banyak yang harus kami lakukan untuk menjadi tim yang sangat kuat, tetapi semangat itu ada. Ini adalah awal dari sesuatu. Untuk memercayainya, Anda harus melihatnya. Hari ini kami melihat bahwa kami bangkit dari ketertinggalan dua gol dan menang 4-2. Kepercayaan diri kami akan meningkat."

Milan ingin melanjutkan momentum

Tambahan tiga poin mengangkat Milan ke peringkat ke-20 klasemen Liga Europa, dengan enam poin dari lima pertandingan fase liga. Meski masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan kelolosan, hasil ini memberi dorongan yang sangat dibutuhkan bagi kiprah mereka di kompetisi Eropa.