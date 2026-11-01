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Ruben Amorim mengakui bahwa meski menjuarai Serie A tetap menjadi target nyata bagi AC Milan, klub harus realistis soal waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Pelatih asal Portugal itu membawa Milan meraih kemenangan penting atas rivalnya, Inter, sekaligus mencatatkan kemenangan keempat beruntun di Serie A.

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Menanggapi ambisi meraih Scudetto

Amorim tak bisa menyembunyikan kepuasannya setelah menyaksikan Milan asuhannya melumat Inter dalam Derby della Madonnina yang sarat kepentingan. Meski larut dalam kegembiraan seusai kemenangan derbi, Amorim segera meredam ekspektasi soal peluang langsung bersaing memperebutkan gelar. Pemilik klub Gerry Cardinale telah menetapkan target yang jelas bagi manajemen, tetapi pelatih asal Portugal itu meyakini bahwa membangun tim juara adalah proses bertahap yang tidak bisa dipercepat. Ia meminta para suporter dan media bersikap jujur dalam menilai perjalanan yang tengah ditempuh klub pada era barunya.

"Cardinale memberi kami target, tetapi yang penting adalah memenangi pertandingan-pertandingan seperti ini. Segalanya tidak akan berubah dalam sebulan, dua bulan, atau setahun. Ini butuh waktu, tetapi juga malam-malam istimewa seperti ini. Kemenangan ini tidak akan mengubah situasi kami. Scudetto? Itu mungkin, tetapi saya tidak tahu kapan. Kami harus jujur. Orang-orang tidak bodoh, mereka memahami dan melihat bahwa tim ini terus berkembang," kata Amorim kepada Sky Sport Italia.

Disiplin taktik jadi kunci kemenangan derbi

Pelatih Milan itu memuji ketangguhan mental skuadnya, terutama mengingat singkatnya waktu pemulihan setelah pertandingan pada tengah pekan. Amorim menyoroti fokus para pemainnya sejak peluit pertama, seraya mengatakan bahwa ia sudah merasa timnya akan meraih hasil positif sejak awal laga.

"Ini sangat penting, terutama setelah pertandingan hari Rabu. Kami ingin merayakannya lebih lagi. Saya bangga dengan apa yang dicapai para pemain dengan waktu istirahat yang begitu singkat setelah menghadapi Bologna. Saya senang dan bangga," katanya.

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"Saya selalu berusaha memahami apa yang ditunjukkan tim kepada saya, tetapi sejak awal saya merasa kami mampu bersaing; tim tampil fokus dan tenang, dan itulah sebabnya saya selalu yakin."

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Performa pemain dan kekokohan pertahanan

Meski bintang seperti Christian Pulisic, Luka Modric, dan Adrien Rabiot menjadi sorotan berkat kontribusi kreatif mereka, Amorim ingin memberikan pujian kepada seluruh skuadnya. Ia secara khusus memuji kontribusi defensif para pemain yang belakangan tampil saat dibutuhkan, dengan menegaskan bahwa kerja sama seluruh tim membuat mereka mampu bersaing. Kemampuan merotasi pemain seperti Matteo Gila sembari menjaga kekompakan permainan menjadi salah satu hal penting yang dipetik staf pelatih.

"Bukan hanya ketiga pemain itu. Saya juga menyukai konsentrasi seluruh tim, seperti Pavlovic dan De Winter serta cara mereka bermain sejak masuk lapangan. Lalu ada Rabiot, Pulisic, dan Moreira, tetapi kami semua tampil sangat baik," ujarnya.

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Komitmen penuh dari ruang ganti Milan

Pertanyaan mengenai hubungan pelatih dengan para pemain juga dibahas dalam konferensi pers. Amorim menepis anggapan adanya keretakan dan mengatakan bahwa ia merasakan dukungan penuh para pemainnya melalui kerja keras mereka di lapangan. Bagi mantan pelatih Sporting CP itu, usaha maksimal dari seluruh pemain adalah satu-satunya syarat agar mereka mendapat dukungan dan perlindungan penuh darinya di hadapan publik.

"Mereka memberikan segalanya, dan hanya itu yang saya minta dari mereka. Karena itu, saya akan selalu berada di sisi mereka. Mereka akan mendapat perlindungan saya selama terus memberikan segalanya. Terkadang kami menang, terkadang kalah, terkadang bermain buruk, tetapi mereka bekerja keras. Apakah mereka mendukung pelatih atau tidak? Saya tidak tahu, saya merasakannya. Yang saya tahu pasti, saya mendukung para pemain saya seratus persen karena di lapangan mereka memberikan segalanya," pungkas Amorim.