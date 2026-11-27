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Ruben Amorim meminta AC Milan lebih memperhatikan "detail-detail kecil" meski berhasil bangkit untuk menang 4-2 atas Olympiacos di Liga Europa. Tim asuhannya membalikkan keadaan di Athena, tetapi ia tetap mewaspadai kelemahan pertahanan yang membuat tim raksasa Yunani itu unggul lebih dulu.

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Amorim tuntut fokus meski menang di Athena

Milan tampil penuh semangat pada babak kedua untuk membalikkan ketertinggalan dua gol dan meraih kemenangan penting di kandang Olympiacos pada Kamis malam. Meski hasil itu memberi dorongan besar bagi ambisi mereka di kompetisi Eropa, Amorim segera meredam perayaan dengan menyoroti kesalahan berulang yang mengganggu timnya pada awal pertandingan. Pelatih asal Portugal itu mengakui bahwa meski kemenangan tersebut menjadi titik balik bagi kiprah klub di Eropa, kelengahan di lini pertahanan tidak boleh diabaikan.

"Ini kemenangan yang jelas mengubah masa depan kami," ujar Amorim dalam penilaiannya seusai pertandingan kepada Sky Sport Italia. "Memenangkan pertandingan ini membawa perbedaan besar dibandingkan pulang tanpa poin. Kami bermain baik pada babak kedua, tetapi kami kembali membuat banyak kesalahan dan harus menganalisisnya. Pertandingan ini memberi kami banyak informasi. Kami jadi tahu apa yang perlu diperbaiki, sekaligus melihat semangat yang kami miliki saat ini."

Menghadapi tekanan ekspektasi

Pelatih Milan itu menjelaskan tuntutan psikologis dalam menangani klub sebesar ini. Menurutnya, beban mental kerap lebih berat daripada kelelahan fisik akibat jadwal padat. Dengan pertandingan yang datang silih berganti, menjaga performa tetap tinggi menjadi ujian karakter bagi skuadnya saat menjalani beberapa kompetisi sekaligus.

"Menurut saya, masalah terbesar adalah konsentrasi pada detail-detail kecil," lanjut Amorim. "Kami harus lebih baik dalam menghadapi setiap situasi bola mati, dalam cara kami menjaga gawang, menentukan posisi yang harus ditempati, dan memilih permainan yang harus dilakukan. Dari segi teknik, ada hari-hari ketika kami tampil baik dan ada pula yang kurang baik. Namun, bagi saya, konsentrasi adalah hal terpenting. Terkadang bermain setiap tiga hari sulit secara fisik, tetapi menghadapi tekanan untuk selalu menang bisa lebih sulit lagi. Dalam hal ini pun kami harus berkembang."

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Membangun keyakinan lewat kemampuan bangkit

Kemenangan dramatis di Piraeus sangat berbeda dengan penampilan Milan baru-baru ini melawan Benfica. Amorim menilai permainan timnya saat menghadapi wakil Portugal itu bisa dibilang lebih baik pada sejumlah fase, tetapi ketajaman penyelesaian akhir yang mereka tunjukkan saat melawan Olympiacos adalah unsur yang sebelumnya hilang dan akhirnya membuat kerja keras mereka membuahkan hasil.

"Rasanya luar biasa. Jika Anda mencermati pertandingan melawan Benfica, kami punya peluang dan terkadang satu gol saja cukup untuk mengubah pertandingan," kata Amorim menutup penjelasannya. "Saya yakin kami lebih dekat untuk mencetak gol saat melawan Benfica daripada hari ini. Hari ini kami kebobolan lewat serangan balik dan itu mengubah pertandingan. Seperti dalam hidup, terkadang kita perlu melihatnya untuk bisa percaya. Kami perlu melihat tim kami bermain baik agar yakin dengan jalan yang kami tempuh. Ketika kami melihat bahwa kami mampu bangkit dari ketertinggalan dua gol dan mencetak empat gol, kepercayaan diri tim juga meningkat."

Milan alihkan fokus ke Cagliari yang sedang kesulitan

Milan akhirnya mengakhiri catatan buruk mereka di Yunani dengan meraih kemenangan tandang bersejarah setelah sebelumnya melalui enam pertandingan tanpa kemenangan, yakni empat hasil imbang dan dua kekalahan. Salah satu yang paling menyakitkan adalah kekalahan 3-1 dari Olympiacos pada Desember 2018. Kemenangan itu memberi Milan momentum penting saat mereka kembali mengalihkan fokus ke Serie A. Berikutnya, mereka akan bertandang pada Senin untuk menghadapi Cagliari yang sedang kesulitan. Lawan mereka itu menyambut pertandingan dengan kepercayaan diri rendah setelah menelan enam kekalahan dalam tujuh laga terakhir.