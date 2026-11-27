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Pelatih AC Milan Ruben Amorim menyampaikan permintaan maaf resmi setelah kemenangan timnya di Liga Europa di Yunani berakhir dengan ketegangan. Pelatih asal Portugal itu menanggapi kegaduhan akibat tindakan provokatif Diego Moreira, yang membayangi comeback gemilang Milan.

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Amorim tanggapi tindakan kontroversial Moreira

Amorim harus turun tangan meredakan ketegangan setelah Milan menang 4-2 atas Olympiacos pada Kamis malam. Laga berakhir dalam suasana panas setelah Moreira, pencetak gol terakhir yang memastikan kemenangan, melakukan selebrasi yang sangat menyinggung suporter tuan rumah dan staf pelatih tim Yunani tersebut. Sang pemain sayap berdiri tanpa bergerak sambil menatap ke arah tribune selama beberapa detik, sebuah gestur yang dianggap sebagai provokasi yang disengaja.

Tindakan pemain sayap muda itu langsung memicu konfrontasi di lapangan. Para pemain Olympiacos, Jota Silva dan Saliakas, bergegas menghampiri pemain Milan tersebut untuk memprotesnya. Suasana di Stadion Karaiskakis memanas pada menit-menit akhir karena kubu tuan rumah tersinggung oleh sikap yang dianggap tidak menghormati mereka setelah gol keempat. "Itu tidak akan terulang. Moreira masih muda dan bermain, tetapi dia perlu berkembang. Kami tahu kami tidak akan suka jika mereka melakukan itu kepada suporter kami. Itu tanggung jawab saya, tetapi dia tidak melakukannya dengan niat buruk. Saya minta maaf, tetapi dia tidak melakukannya dengan niat buruk," kata Amorim, seperti dikutip TuttoMercatoWeb.

Hutchinson menjadi pembeda

Di luar kontroversi tersebut, Omari Hutchinson tampil sebagai pemain paling menonjol dalam laga ini sekaligus membuktikan bahwa kepercayaan klub kepadanya pada bursa transfer musim panas tidak keliru. Amorim menepis anggapan bahwa hanya dirinya yang bertanggung jawab atas perekrutan itu. Ia menegaskan bahwa proses perekrutan di Milan merupakan upaya bersama. Mantan pemain Ipswich Town itu mengubah jalannya pertandingan setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua dan membantu timnya meraih kemenangan 4-2.

"Ketika kami melakukan sesuatu di klub, kami semua mendukungnya. Jika ada yang tidak setuju dengan seorang pemain, kami mencari pemain lain. Ketika seseorang datang, itu karena semua orang percaya kepadanya. Kami membutuhkan pemain dengan karakteristik seperti itu. Terkadang Anda bisa melihat bakatnya. Dia menjalani musim yang sulit di Nottingham, tetapi tampil baik di Ipswich. Dia sangat kuat saat bermain di ruang sempit. Dia punya potensi untuk melakukan lebih banyak hal, terutama saat mengenakan seragam ini. Dia bisa lebih sering melakukan tusukan sambil membawa bola," ungkap sang pelatih.

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Perubahan taktik dan kekhawatiran cedera

Pertandingan berubah berkat sejumlah keputusan taktis penting , meski Amorim tidak ingin membesar-besarkan perannya dalam comeback tersebut. Keputusan menarik keluar Goncalo Ramos mengejutkan para suporter yang datang mendukung Milan, tetapi sang pelatih menjelaskan bahwa pergantian itu terpaksa dilakukan, bukan karena alasan taktis. Pergantian tersebut membuka jalan bagi pendekatan yang lebih agresif, yang akhirnya membuat pertahanan tim Yunani itu kewalahan dalam babak kedua yang berlangsung sengit.

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"Saya tidak mengubah jalannya pertandingan. Ramos keluar karena merasa sakit. Pergantian itu wajar. Pada babak kedua Olympiacos bermain sangat agresif, dan kami tahu kami bisa melakukannya, tetapi pada babak kedua kesulitan mereka akan berkurang. Kami perlu memahami pertandingan dengan lebih baik. Perubahan jalannya pertandingan merupakan hasil dari berbagai hal. Hutchinson lebih mengubah pertandingan daripada saya. Yang mengubah pertandingan adalah gol pertama. Skor 4-2 adalah hasil yang luar biasa. Saya pikir para pemain, staf... mereka percaya kami bisa menang. Saya berterima kasih kepada semua orang. Hari ini kami menunjukkan bahwa kami bisa melakukan lebih banyak hal, bahwa kami membutuhkan semua orang, dan semangat itu ada," jelas Amorim.

Kembalinya Tomori memperkuat pertahanan

Kembalinya Fikayo Tomori juga menjadi salah satu hal yang disoroti pelatih Milan tersebut. Setelah pulih dari cedera baru-baru ini, kehadiran bek asal Inggris itu memberi ketenangan dan kecepatan yang sebelumnya kurang terlihat dalam pertandingan. Amorim mengakui bahwa pandangannya terhadap mantan pemain Chelsea itu telah banyak berubah sejak awal musim ini.

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"Saya pikir kami bisa menganggap semua pemain sebagai pemain inti. Hari ini dia memiliki kecepatan, dan itu penting. Dia juga punya pengalaman. Ketika masuk ke lapangan, dia menjalankan tugasnya. Usianya tidak penting. Dia masih bisa banyak berkembang dan bisa beradaptasi sebagai bek tengah. Saya berubah pikiran dibandingkan awal musim, dan saya bersyukur atas hal itu," tutup Amorim.