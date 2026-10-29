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Ruben Amorim memberikan penilaian blak-blakan atas kekalahan pertama AC Milan di liga musim ini. Menurutnya, minimnya energi menjadi penyebab kekalahan 4-2 dari Bologna. Pelatih AC Milan itu menyaksikan timnya terpuruk di San Siro meski sempat unggul lebih dulu, membuat suporter tuan rumah frustrasi menjelang derbi Milan.

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Kelelahan berujung pada kekalahan di San Siro

Milan mengalami kemunduran besar pertamanya di kompetisi domestik pada Senin malam setelah Bologna pulang dari San Siro dengan kemenangan mengejutkan. Meski Alphadjo Cisse mencetak dua gol, Milan takluk akibat hat-trick Samuel Mbangula dan gol bunuh diri Davide Bartesaghi yang berakibat fatal. Peluit akhir disambut sorakan cemooh dari para pendukung tuan rumah, yang terpukul melihat rapuhnya pertahanan dan kurangnya kekompakan tim asuhan Amorim pada babak kedua.

"Kami menjalani beberapa pertandingan dengan penampilan yang tidak konsisten sepanjang 90 menit karena berbagai faktor. Namun, sejak menit pertama, saya merasakan kurangnya energi dan kejernihan dalam cara kami menguasai bola. Bahkan ketika kami unggul, saya merasa tim ini tidak seperti biasanya. Itulah yang saya rasakan hari ini: saya melihat kami sedikit lelah. Ketika saya mengatakan lelah, maksud saya kami tidak berpikir dengan cara yang sama, kami tidak bermain dengan cara yang sama. Saya merasakannya sejak menit pertama," jelas Amorim, seperti dikutip Sky Sport Italia.

Dua menit penuh kegilaan sepak bola

Amorim berbicara blak-blakan saat mengevaluasi pertandingan. Ia mengakui timnya hancur akibat kemerosotan drastis selama dua menit yang sepenuhnya membalikkan jalannya laga. Pelatih asal Portugal itu mengakui pertandingan lepas dari kendali sebelum para pemainnya sempat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi, sementara keunggulan yang mereka raih dengan susah payah lenyap dalam sekejap.

"Pada babak kedua, kami kebobolan dua gol dalam waktu yang sangat singkat, jadi kami bahkan tidak sempat menyesuaikan diri ketika kedudukan menjadi imbang. Dalam dua menit kami sudah tertinggal: tadinya kami unggul, lalu kami kalah. Kami punya peluang besar lewat Camarda untuk membalikkan keadaan dan menyamakan kedudukan, tetapi sejak awal saya tidak pernah merasa tim bermain nyaman, bahkan pada babak pertama," tambah Amorim.

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Tidak mencari alasan meski kondisi fisik menurun

Meski menyoroti beratnya beban pertandingan skuadnya, pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa cedera tidak bisa dijadikan pembenaran sepenuhnya atas penampilan tim. Ia mengakui kesalahan teknis mulai muncul dalam permainan mereka, tetapi mengaitkan kesalahan itu dengan menurunnya stamina tim yang telah memainkan banyak pertandingan dalam waktu sangat singkat.

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"Cedera bukan pembenaran, saya berbicara tentang kurangnya energi," kata Amorim kepada DAZN. "Beberapa kesalahan bukan kesalahan teknis, melainkan terjadi justru karena kelelahan. Sulit untuk memenuhi semua tuntutan pelatih dalam dua bulan. Konsistensi sepanjang 90 menit menjadi pembeda dan itu belum terlihat."

Fokus beralih ke Derby della Madonnina

Meski mengalami kemunduran saat menghadapi Bologna, Amorim tetap optimistis timnya bisa mengumpulkan tenaga yang diperlukan untuk bersaing melawan rival sekota. Tekanan untuk meraih hasil kini meningkat setelah para pendukung di San Siro menunjukkan kekecewaan mereka menyusul kekalahan 4-2. Bagi Amorim, standar klub menuntut respons segera, terlepas dari dampak fisik yang ditimbulkan musim ini sejauh ini.

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"Kami akan berusaha siap menghadapi Inter dan mengumpulkan energi yang kami butuhkan. Saya yakin tim ini bisa berkembang; kami bisa menang atau kalah, tetapi kami harus meraih hasil karena kami adalah AC Milan," ujar Amorim.