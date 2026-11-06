Milan menerima tamparan telak di kancah Eropa setelah secara mengejutkan tumbang di kandang sendiri menghadapi Ferencvaros dari Hungaria dengan skor 2-0, sebuah hasil yang memicu kemarahan pelatih asal Portugal Ruben Amorim. Ia tak menyembunyikan kekecewaannya terhadap penampilan para pemainnya dan melontarkan kritik tajam kepada mereka, menuntut agar mereka lebih rendah hati, fokus, dan bertanggung jawab.

Milan berharap dapat memanfaatkan kemenangan berharga atas rival mereka Inter dalam Derby Milano (3-1) untuk melanjutkan hasil-hasil positif dan mengembalikan keseimbangan di Liga Europa. Namun, tim tampil mengecewakan dan kembali menelan kekalahan yang semakin memperumit posisi mereka di turnamen tersebut.

Amorim melakukan sejumlah perubahan pada susunan utamanya dibandingkan laga derby, di mana hanya lima pemain yang tetap mempertahankan posisinya dalam formasi, yaitu Ramos, Rabiot, Musah, De Winter, dan Diawara. Namun, perubahan itu tidak memberikan dampak yang diharapkan, dan tim tampil jauh dari level terbaiknya.

Kemarahan sang pelatih asal Portugal kian memuncak seiring menurunnya penampilan para pemainnya, hingga ia meminta Moreira dan Christian Pulisic melakukan pemanasan di antara kedua babak, sebelum penyerang asal Haiti Lenny Joseph berhasil memastikan hasil laga dengan mencetak dua gol pada menit ke-52 dan ke-66, memanfaatkan kesalahan fatal di lini pertahanan dari pemain Belgia Koni De Winter.

Pertandingan berikutnya GEN Serie A 09.00 MIL

Usai pertandingan, De Winter tak menemukan penjelasan atas apa yang terjadi, mengakui bahwa timnya kembali mengalami kehilangan fokus. Ia berkata: "Ini adalah momen-momen di mana kami kembali kehilangan fokus. Hari ini tidak ada yang berjalan baik, dan saya tidak bisa menjelaskannya. Ini soal mentalitas, cara kami menyikapi pertandingan, dan gaya bermain kami. Inilah titik lemah kami."

Amorim kehilangan kendali: Kami tidak siap bermain sepak bola

Di sisi lain, Amorim melancarkan serangan terang-terangan kepada para pemainnya selama pernyataannya seusai laga, menegaskan bahwa tim tidak siap menjalani pertandingan dan bahwa apa yang terjadi mencerminkan masalah yang melampaui aspek teknis.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Tidak ada penjelasan, dan saya tidak tahu harus berkata apa, terutama soal babak pertama. Saya tidak ingat kami pernah tampil seburuk ini di babak pertama sebelumnya. Ini soal ambisi dan fokus; kami memberi lawan peluang dan melakukan kesalahan-kesalahan konyol."

Ia menambahkan: "Kami tidak siap bermain sepak bola malam ini. Sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sederhananya, kami tidak siap beralih dari laga derby ke turnamen yang berbeda. Ketika kamu mengenakan seragam Milan, kamu memikul tanggung jawab besar, dan kamu tidak bisa tampil seperti ini."

Amorim melanjutkan pengakuannya atas tanggung jawabnya, dengan berkata: "Mungkin saya juga tidak berhasil memastikan kesiapan tim untuk memasuki lapangan. Kami tidak siap bersaing di dua front, Serie A dan Liga Europa. Kami harus menggarap visi kami tentang sepak bola dan pendekatan kami dalam pertandingan. Tidak ada alasan, dan saya tidak punya apa pun untuk dikatakan."

Ia melanjutkan: "Biasanya saya menemukan banyak kata untuk membela tim saya, tetapi tidak kali ini. Kami harus lebih rendah hati dan memahami apa yang terjadi. Mungkin saya melakukan kesalahan selama dua hari terakhir, tetapi masalahnya bukan hanya mental. Tim ini mengalami masalah serupa di musim lalu, dan kami harus menemukan solusinya."

Pelatih asal Portugal itu tidak berhenti pada kritik terhadap penampilan kolektif, tetapi juga menyampaikan pesan langsung kepada para pemainnya, dengan menjadikan bek Strahinja Pavlovic sebagai contoh kerja keras dan komitmen dalam latihan.

Ia berkata: "Kami tidak siap, dan kami kekurangan keberanian. Ketika kami tidak menang, kami harus mengerahkan segala kemampuan untuk mengubah keadaan, dan itulah yang tidak kami lakukan. Semua orang harus berlatih seperti Pavlovic, karena ia siap mengerahkan segalanya dalam latihan dan menjadi teladan yang patut dicontoh."

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa absennya sejumlah pemain dari susunan utama bukanlah pembenaran atas kemunduran tersebut, seraya menambahkan: "Terkadang pemain menghadapi kesulitan ketika mereka tidak masuk dalam susunan utama, tetapi tidak ada ruang untuk alasan. Kami seharusnya menang bahkan dengan para pemain yang memulai pertandingan ini."

Krisis di Eropa mengancam ambisi Milan

Kekalahan ini menempatkan Milan dalam posisi sulit, setelah tim melorot ke peringkat ke-28 dengan 3 poin, menurut klasemen yang disebutkan dalam laporan, usai menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan, berbanding satu-satunya kemenangan atas Salzburg dari Austria dengan skor 4-0.

Tim Italia itu sebelumnya kalah pada laga pembuka menghadapi Benfica dari Portugal (2-0), lalu tumbang di hadapan Bournemouth dari Inggris dengan skor 3-0, sebelum memulihkan sedikit kepercayaan diri dengan kemenangan atas Salzburg. Namun, kekalahan terakhir ini kembali memunculkan tanda tanya atas kemampuan mereka bersaing di Eropa.

Sebaliknya, Ferencvaros melanjutkan hasil-hasil gemilangnya, menambah koleksi poin menjadi 12, untuk menempati peringkat kedua di bawah Bournemouth yang memuncaki klasemen dengan selisih gol, setelah meraih kemenangan keempat beruntun.

Dengan demikian, kemenangan besar di Derby Milano berubah dari titik tolak untuk memulihkan kepercayaan diri menjadi sekadar kenangan, setelah kekalahan di Eropa ini mengungkap masalah yang lebih dalam di tubuh tim, yang kini menuntut Amorim untuk segera mengatasinya sebelum krisis semakin memburuk.