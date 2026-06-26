Gonçalo Ramos adalah pemain AC Milan. Menurut pakar Transfermarkt Fabrizio Romano, pemain asal Portugal ini pindah dari Paris Saint-Germain ke Milan dengan nilai transfer sebesar 55 juta euro.

Dengan jumlah yang sangat besar tersebut, Ramos langsung menjadi rekrutan termahal dalam sejarah AC Milan. Rekor sebelumnya dipegang oleh Rafael Leão, yang didatangkan dari LOSC Lille dengan nilai transfer 49 juta euro.

Menurut Romano, nilai transfer tersebut bahkan bisa meningkat hingga tujuh puluh juta euro, jika berbagai bonus berhasil diraih.

Pakar tersebut juga menjelaskan mengapa Milan tiba-tiba bersedia memecahkan rekor tersebut. Ramos konon merupakan penyerang yang sangat diinginkan oleh pelatih baru Rúben Amorim.

Ramos bermain di PSG selama dua setengah tahun terakhir. Bersama klub Prancis tersebut, ia berhasil meraih tiga gelar juara liga dan dua kali menjuarai Liga Champions.

Ramos berasal dari akademi muda Benfica dan telah mencatatkan 26 penampilan untuk timnas Portugal. Saat ini, ia sedang berlaga bersama timnas Portugal di Piala Dunia.

Transfer ini menjadi kabar buruk bagi Santiago Gimenez. Pemain asal Meksiko itu turun satu peringkat dalam hierarki tim dan harus mencari klub baru.