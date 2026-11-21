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Pelatih Milan Ruben Amorim enggan memberi kepastian soal masa depan Francesco Camarda menjelang bursa transfer Januari. Di tengah laporan mengenai potensi kesepakatan pertukaran dengan Cagliari, Amorim meminta penyerang muda itu tetap fokus pada penampilannya saat ini di San Siro.

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Cagliari incar peminjaman talenta muda Milan

Upaya Camarda mencari kesempatan bermain secara reguler di tim utama bisa membawanya meninggalkan San Siro menuju Sardinia pada Januari ini. Cagliari tengah menyiapkan langkah untuk merekrut talenta muda Milan itu pada bursa transfer musim dingin. Meski kembali dari masa peminjaman yang sukses di Lecce dengan ekspektasi sangat tinggi, pemain berusia 18 tahun itu minim kesempatan bermain. Ia berada di belakang rekrutan dengan nilai transfer tertinggi Goncalo Ramos dan pemain yang tengah mencuat, Alphadjo Cisse, dalam urutan pilihan di lini serang. Setelah hanya bermain 119 menit sepanjang musim ini, termasuk 36 menit di Serie A, penyerang muda yang dinilai sangat berbakat itu sangat membutuhkan menit bermain. Cagliari pun ingin memberinya kesempatan pindah ke Unipol Domus untuk memperkuat lini depan mereka pada paruh kedua musim.

Agar transfer itu terwujud, klub asal Sardinia tersebut mengusulkan kesepakatan terstruktur dengan opsi pembelian, yang disertai klausul pembelian kembali agar Milan tetap memiliki kendali jangka panjang atas pemain berharganya itu. Namun, negosiasi bisa berubah drastis dengan kemungkinan masuknya Paul Mendy, talenta Cagliari berusia 19 tahun, dalam kesepakatan. Milan juga tengah mencari tambahan pemain untuk lini serang pada bursa transfer musim dingin. Profil Mendy yang dinamis sangat sesuai dengan strategi perekrutan mereka, dan keterlibatannya bisa menjadi bagian tambahan dalam kesepakatan yang mempermudah kepergian Camarda.

Amorim tanggapi spekulasi soal Camarda

Amorim segera berupaya meredam spekulasi transfer yang semakin ramai seputar Camarda. Dalam konferensi pers terbarunya, pelatih asal Portugal itu menegaskan tidak ada alasan untuk terburu-buru menentukan masa depan sang penyerang. Amorim justru meminta talenta muda Milan tersebut terus bekerja keras, mengabaikan pemberitaan, dan tetap fokus pada tugasnya sehari-hari di lapangan.

"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Januari," kata Amorim, seperti dikutip La Gazzetta dello Sport. "Dia perlu tetap fokus pada pertandingan-pertandingan ini. Dalam sepakbola, semuanya bisa berubah dalam sepekan, apalagi antara sekarang dan Januari. Jadi, fokusnya adalah sesi latihan berikutnya, pertandingan berikutnya: apa pun bisa terjadi.

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Keterlibatan bersama Italia bangkitkan semangat Camarda

Amorim juga melihat semangat Camarda meningkat setelah sang penyerang baru-baru ini terlibat dalam kegiatan tim nasional Italia. Saat berbicara kepada media, pelatih itu menyebut percakapan di balik layar dengan pelatih Italia U-21 Silvio Baldini sebagai faktor utama di balik perubahan positif suasana hati Camarda.

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"Saya sangat senang melihat kondisinya saat kembali, mungkin karena dia mendapat suasana yang berbeda. Saya dengar Baldini berbicara dengannya. Saya tidak tahu apa yang dia katakan kepada anak itu, tetapi Camarda kembali dengan lebih bahagia. Jadi, saya sangat senang dengan percakapannya bersama Baldini dan sangat bahagia untuk Camarda," ungkapnya.

Kesulitan di sepertiga akhir lapangan

Selain membahas masa depan Camarda, Amorim mengalihkan perhatian pada masalah yang dihadapi lini serang Milan secara keseluruhan, khususnya performa Ramos. Mantan penyerang Benfica itu kesulitan mencetak gol secara konsisten, tetapi pelatihnya menegaskan bahwa kesalahan tidak sepenuhnya berada pada sang pemain. Amorim menunjuk kurangnya suplai bola sebagai penyebab utama paceklik gol pemain tim nasional Portugal tersebut belakangan ini.

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"Saya pikir kesulitannya sama dengan kesulitan tim. Biar saya jelaskan: kami tidak mencapai sepertiga akhir lapangan. Kami termasuk salah satu tim terburuk dalam memasuki sepertiga akhir lapangan dan bertahan di sana. Akibatnya, kami tidak banyak melepaskan tembakan. Saya tidak ingin tim sering menembak dari luar kotak penalti karena sebagian besar tembakan dari luar kotak tidak menghasilkan gol. Namun, kami tidak membantu Ramos. Kami tidak membantu Cisse."