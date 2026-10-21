Seperti dilaporkan Sport Bild, para pemain memang tidak sedang "bertengkar", tetapi ruang ganti mereka disebut "retak". Menurut laporan itu, hasil-hasil mengecewakan di lapangan membuat para pemain hampir tidak lagi berkumpul sebagai satu tim. Sebaliknya, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri dan mulai terbentuk kelompok-kelompok kecil.

"Tim ini terpecah," tulis Sport Bild, yang menyebut para pemain Jepang yang "memang lebih terkendala bahasa", yakni Ko Itakura yang cedera, Daiki Hashioka, Zento Uno, dan Shuto Machino, sebagai salah satu kelompok tersebut. Sementara itu, "sejumlah pemain andalan berpengalaman" bahkan disebut meragukan kemampuan rekan-rekan setim mereka untuk bermain di Bundesliga.

Terkait hal itu, kapten Tim Kleindienst sempat menjadi sorotan pada awal September setelah kekalahan 3-4 dari SV Elversberg ketika ia menegur keras, terutama rekan-rekan setimnya yang lebih muda di Gladbach.

Apakah Tim Kleindienst turut menyebabkan perpecahan di ruang ganti Gladbach?

"Kami harus segera meningkatkan fokus agar bisa bertahan selama 90 menit. Entahlah apa penyebabnya, mungkin mengurangi waktu menonton TikTok atau apa pun. Sebenarnya saya tidak peduli apa yang mereka lakukan," katanya kepada ZDF. Kepada DAZN ia kemudian meluapkan kekesalannya: "Kami unggul 3-1 di sini, semuanya terkendali, lalu saya tidak tahu apa yang terjadi. Apakah ada pemadaman listrik di suatu tempat, atau apa yang terjadi di otak sebagian pemain."

Pertandingan berikutnya VFB Bundesliga 14.30 BMG

Ketika ditanya apakah banyaknya gol yang kebobolan juga berkaitan dengan banyaknya pemain muda dalam susunan tim, Kleindienst berkata: "Wajar kalau mereka melakukan kesalahan. Tetapi setelah kesalahan kedua, ketiga, keempat, itu seharusnya berhenti. Kita juga harus sedikit belajar selama pertandingan berlangsung. Dan itu tidak terjadi."

Teguran keras di depan publik itu memang turut menyebabkan perpecahan di dalam tim, demikian laporan terbaru Sport Bild. Di lapangan, penyerang berusia 31 tahun itu sekali lagi tidak dapat membantu Gladbach pada saat mereka sangat membutuhkannya. Setelah Kleindienst praktis melewatkan seluruh musim lalu akibat cedera lutut parah, pekan lalu ia mengalami robekan serat otot dan harus absen hingga waktu yang belum ditentukan. Selain itu, ia diusir dari lapangan akibat kartu kuning kedua dalam kekalahan telak 0-5 dari SC Freiburg pada pekan ketiga.

Getty Images

Berapa pemain Borussia Mönchengladbach yang saat ini cedera?

Karena Borussia kehilangan praktis seluruh pemain yang menjadi tulang punggung tim musim lalu, yakni Rocco Reitz, Nico Elvedi, Haris Tabakovic, dan Yannik Engelhardt, pada musim panas, antara lain akibat keterbatasan finansial, kini muncul kekosongan kepemimpinan di klub yang berbasis di wilayah Niederrhein itu, lapor Sport Bild.

Wakil kapten Kevin Diks (30) dan Philipp Sander (28), serta kiper Moritz Nicolas (29), memang berupaya mengisi kekosongan itu. Mereka juga disebut masih berusaha membangkitkan semangat tim saat jeda babak pertama dalam kekalahan 1-2 dari Hoffenheim pada Minggu lalu, tetapi setelah kekalahan tersebut, mereka pun pergi tanpa sepatah kata.

Kepergian banyak pemain berpengalaman pada musim panas juga belum dapat diatasi karena sejumlah pemain yang berpotensi menjadi pemimpin dan tambahan pemain berkualitas saat ini harus absen, sebagian untuk jangka panjang. Jens Castrop, misalnya, mengalami cedera bahu parah pada musim panas dan baru belakangan ini kembali mengikuti sebagian sesi latihan. Kembalinya sangat dinantikan, tetapi ia bisa kembali melewatkan lima pertandingan pada Januari jika tampil bersama Korea Selatan di Piala Asia.

Enzo Leopold, rekrutan baru, saat ini juga belum bisa diharapkan kembali dalam waktu dekat. Gelandang tengah itu mengalami robekan ligamen krusiat pada putaran pertama piala. Nicolas Kühn pun sejauh ini baru tampil satu kali untuk Borussia. Pemain pinjaman dari Como yang menjadi sorotan itu langsung mengalami robekan pada berkas otot saat menjalani debutnya melawan Elversberg pada awal September dan sejak itu absen. Cedera yang sama juga dialami Itakura. Bek reguler Jan Leszczynski dikabarkan mengalami robekan meniskus dan akan absen selama berbulan-bulan. Franck Honorat dan Isaac Lidberg juga mengalami cedera otot.

Dengan daftar pemain cedera yang begitu panjang, Borussia kini terancam mencatat awal musim terburuk dalam sejarah Bundesliga pada Jumat mendatang. Belum pernah ada klub yang menelan tujuh kekalahan pada awal musim. Kekalahan dari VfB Stuttgart pun disebut belum akan berujung pada konsekuensi. Menurut Sport Bild, pemecatan jajaran pimpinan bidang olahraga yang dipimpin Rouwen Schröder untuk sementara dikesampingkan.

Getty Images







