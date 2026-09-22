Sebuah laporan media Spanyol, pada hari Selasa ini, mengungkap kisah di balik penurunan performa yang jelas terlihat dari pemain Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, musim ini.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa kekalahan dalam derby Madrid, melawan Atletico Madrid di Stadion Wanda Metropolitano (2-1), membuat Real Madrid berada dalam kondisi terguncang.

Performa sejumlah pemainnya serta perilaku mereka kini menjadi sorotan, di tengah gelombang kritik yang menghantam tim, dan periode jeda internasional yang berlangsung selama tiga pekan bisa menjadi kesempatan emas bagi tim untuk meredakan situasi.

Di antara seluruh pemain, nama Vinicius Junior menonjol, sosok yang performanya menurun secara jelas musim ini, di mana penampilannya dalam laga derby berlangsung katastrofik.

Pemain asal Brasil itu sempat menjadi kandidat kuat untuk bergabung dengan Arsenal asuhan Mikel Arteta, pada musim panas lalu, tetapi pada akhirnya ia memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid.

Stasiun radio "Cadena SER" melaporkan bahwa rekan-rekan setim Vinicius telah menerima kepergiannya pada bursa transfer terakhir, bahkan mereka meyakini hal tersebut.

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Radio itu menegaskan bahwa "beberapa sumber yang dimintai keterangan oleh radio meyakini bahwa krisis Vinicius bermula sejak musim panas, ketika banyak rekan setimnya memperkirakan kepindahannya ke Arsenal".

Radio itu melanjutkan: "Negosiasi perpanjangan kontrak tidak berjalan dengan baik; di Inggris, mereka ingin menjadikannya wajah global Liga Premier Inggris, bersama Haaland, dan rekan-rekannya menganggap ia akan pergi pada musim panas".

Radio tersebut menambahkan: "Ia tidak pergi, tetapi para pemain Real Madrid meyakini bahwa ia telah pergi secara mental. Rekan-rekannya di ruang ganti menyukainya, tetapi sulit baginya untuk merebut kembali kecintaan para pendukung Bernabeu. Performanya di atas lapangan tidak membaik, dan momok duduk di bangku cadangan mulai membayangi, dan ini mungkin menjadi pertanyaan terpenting setelah periode jeda: apakah Mourinho akan mempertahankan Vinicius, pemain sentral Real Madrid selama lima tahun terakhir, dalam susunan pemain inti untuk waktu yang lebih lama, ataukah Diomande akan merebut posisinya?".