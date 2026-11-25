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Jose Mourinho membandingkan ruang ganti Real Madrid dengan Las Vegas seusai kemenangan telak timnya atas PSV Eindhoven di Liga Champions. Meski menjaga kerahasiaan ruang ganti, pelatih asal Portugal itu menjelaskan perubahan taktik dan analisis video yang membantu para pemainnya meraih tiga poin penting.

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Prinsip Las Vegas dan penyesuaian saat jeda

Mourinho enggan mengungkap secara rinci isi pembicaraannya dengan tim saat jeda setelah penampilan dominan di babak kedua melawan PSV . Setelah tertinggal atau kesulitan menemukan ritme dalam 45 menit pertama, tim raksasa Spanyol itu tampil berbeda usai jeda. Hal tersebut memunculkan pertanyaan tentang apa yang disampaikan di ruang ganti. Mourinho segera menegaskan batasan terkait privasi timnya.

"Ruang ganti seperti Vegas. Apa yang terjadi di Vegas, tetap di Vegas. Kami sudah berbicara. Kami berteman dan kami sudah berbicara," kata Mourinho kepada Movistar. Di balik gurauannya yang merujuk pada kota terkenal di Nevada itu, Mourinho mengakui dalam konferensi pers seusai pertandingan bahwa ia mengandalkan teknologi, bukan hanya kata-kata, untuk memperbaiki babak pertama yang "buruk sekali". Pada babak itu, timnya gagal memenangi duel individu maupun melakukan tekanan secara efektif. "Saya berusaha mencari tiga atau empat cuplikan bersama para analis untuk menunjukkan kepada para pemain kesalahan yang kami lakukan. Pembicaraan saat jeda itu tidak banyak menggunakan kata-kata karena satu gambar lebih bermakna daripada seribu kata. Kami menonton tiga cuplikan berbeda, satu tentang pertahanan dan dua tentang serangan. Dengan gambar, lebih mudah untuk memahaminya," tambahnya.

Perubahan taktik dan masalah pertahanan

Keputusan Mourinho melakukan tiga pergantian pemain sekaligus saat jeda menjadi pemicu kebangkitan dramatis pada babak kedua. Namun, pelatih berpengalaman itu menolak menyalahkan para pemain inti yang ditarik keluar setelah peluit akhir. Mourinho justru membela perombakan tegasnya saat jeda sebagai pertaruhan taktis yang diperhitungkan, bukan kritik terbuka terhadap penampilan individu.

Mourinho menjelaskan risiko yang diambil selama pertandingan, terutama terkait pemain yang sudah mendapat kartu kuning dan mereka yang baru pulih dari cedera. "Tiga pergantian itu dilakukan karena berbagai alasan. Kami memiliki dua pemain yang mendapat kartu kuning dalam pertandingan ketika mereka banyak melancarkan serangan balik; itu berisiko. Lalu, jelas bahwa dua bek tengah yang paling sering bermain ingin berada dalam kondisi yang lebih baik," jelasnya kepada Movistar.

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Masih perlu perbaikan meski mengoleksi 15 poin

Dengan Madrid kini nyaman mengoleksi 15 poin di klasemen Liga Champions, Mourinho berfokus menghindari babak play-off dengan meraih beberapa hasil positif lagi. Namun, pelatih yang selalu menuntut kesempurnaan itu masih belum puas karena timnya tidak mampu memulai pertandingan dengan intensitas yang sama seperti ketika berusaha mengejar ketertinggalan. Ia menilai masih banyak yang harus dibenahi di tempat latihan.

Ia memperingatkan bahwa mengandalkan kebangkitan untuk membalikkan keadaan merupakan strategi berbahaya yang suatu saat bisa berakibat buruk. "Tentu saja, membalikkan keadaan memberi perasaan yang menyenangkan. Namun, dengan risiko yang kami ambil, semuanya bisa berakhir buruk. Saya tidak ingin merasakan hal ini, terus bertanya-tanya apakah kami akan memulai pertandingan dengan baik atau buruk."

Madrid alihkan fokus ke laga melawan Alaves

Kiprah Madrid di Eropa belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Kemenangan kelima berturut-turut membawa klub yang 15 kali menjadi juara Eropa itu ke puncak klasemen. Sementara Real Madrid terus menunjukkan kekuatannya di panggung terbesar, situasi PSV sangat berbeda. Mereka masih berada di luar zona play-off dengan hanya empat poin dari lima pertandingan pertama. Dengan momentum di Eropa tetap terjaga, Madrid kini segera mengalihkan perhatian kembali ke kompetisi domestik dan berupaya meneruskan rentetan kemenangan itu saat menjamu Alaves akhir pekan ini.