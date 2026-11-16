Ruang ganti Prancis meledak: perselisihan sengit antara dua bintang Les Bleus di depan mata Zidane

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Laporan media mengungkap suasana tegang di dalam kamp timnas Prancis, setelah Rayan Cherki dan Bradley Barcola terlibat dalam adu mulut yang sengit.

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Dan menurut apa yang dilaporkan jaringan "RMC Sport", krisis itu meletus di dalam ruang ganti seusai babak pertama melawan Italia yang berakhir imbang 1-1 (dan yang berakhir dengan kekalahan Prancis dengan skor 1-3, dalam ajang UEFA Nations League), setelah ketegangan memuncak di antara para pemain, dalam cekcok yang digambarkan berbagai laporan sebagai sengit.

Jaringan itu menyebutkan bahwa Cherki meninggalkan ruang ganti dengan marah seusai perdebatan tersebut, dalam sebuah insiden yang mencerminkan besarnya ketegangan di dalam timnas Prancis, meskipun pertandingan belum usai saat itu.

Kedua pemain tersebut sebelumnya ambil bagian dalam susunan pemain utama Prancis menghadapi Italia, dan melanjutkan pertandingan setelah jeda babak pertama usai, sebelum tim pelatih memutuskan mengganti Barcola pada menit ke-76, dan Cherki pada menit ke-82.

Timnas Italia berhasil memastikan kemenangan pada babak kedua, setelah menambah dua gol pada menit ke-63 dan ke-75, untuk menang dengan skor 3-1, dan meninggalkan timnas Prancis dengan sejumlah pertanyaan mengenai dampak kekalahan tersebut, yang memicu reaksi marah di kalangan suporter dan media Italia.

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Meskipun Prancis menang atas Turki dengan skor 2-1 pada pertandingan berikutnya, dan memastikan lolos ke perempat final UEFA Nations League dari posisi puncak, gema kekalahan atas Italia tetap terasa, setelah terungkap rincian ketegangan yang merembet hingga ke ruang ganti.

Dari pihaknya, Zinedine Zidane berbicara tentang pesannya kepada para pemain seusai kekalahan, menegaskan bahwa ia meminta mereka untuk tidak menyerah pada kekhawatiran, dan berkata: "Saya meminta mereka untuk tidak panik. Kami kalah, tetapi kami tidak sepenuhnya layak menerima kekalahan itu".