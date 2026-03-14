Seperti biasa, pertandingan puncak divisi bawah sepak bola akan digelar pada Sabtu malam. Dalam rangka pekan ke-26 Bundesliga 2, Hertha BSC akan berhadapan dengan VfL Bochum. Pertandingan akan dimulai pukul 20.30 di Stadion Olimpiade Berlin.

SPOXakan memberi tahu Anda dalam artikel ini bagaimana cara menonton pertandingan hari ini secara langsung di TV dan streaming langsung.

RTL atau Sky untuk Hertha BSC vs. VfL Bochum hari ini secara langsung: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan puncak Bundesliga 2 di TV gratis dan streaming langsung?

Kabar baik bagi penggemar sepak bola: Pertandingan puncak Bundesliga 2 antara Hertha BSC dan VfL Bochum juga akan disiarkan di TV gratis. RTL menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi linear.

Acara ini dimulai pukul 20.15 dengan liputan pra-pertandingan. Acara malam ini dipandu oleh pembawa acara Florian König dan pakar Felix Kroos. Jana Wosnitza bertugas sebagai reporter lapangan, sementara Marco Hagemann bertugas sebagai komentator pertandingan.

Bagi yang ingin menonton pertandingan secara online, dapat mengakses siaran langsung melalui platform streaming RTL+. Namun, untuk itu diperlukan langganan berbayar.

Secara paralel, pertandingan ini juga disiarkan di saluran TV berbayar Sky, yang menayangkan semua pertandingan Bundesliga 2 secara langsung. Di Sky Sport Bundesliga 2, liputan pra-pertandingan sudah dimulai pukul 20.00. Selain itu, pertandingan utama ini juga ditayangkan di Sky Sport Top Event serta dalam kualitas UHD di Sky Sport Bundesliga UHD, asalkan tersedia perangkat TV yang mendukung.

Layanan SkyGo dan WOW juga tersedia dalam siaran langsung. Untuk menonton pertandingan melalui Sky, Anda juga memerlukan langganan berbayar.

Topik Minggu Ini: Apa yang Terjadi di Hertha BSC?

Bagi Hertha, musim ini tampaknya sudah hampir berakhir. Setelah penampilan yang kurang konsisten belakangan ini, peluang promosi bagi "Si Nenek" semakin menjauh. Meskipun tim ibu kota berhasil meraih kemenangan menit-menit akhir di Münster akhir pekan lalu, keberhasilan ini tampaknya tidak akan memberikan dorongan signifikan menuju zona promosi. Saat ini, Hertha sudah tertinggal delapan poin dari posisi degradasi. Namun, demi kepercayaan diri mereka sendiri, tim asuhan Pelatih Stefan Leitl ingin meraih kemenangan ketiga berturut-turut di kandang sendiri, Olympiastadion.

Topik minggu ini: Apa yang terjadi di VfL Bochum?

Bagi VfL, hal-hal yang sangat berbeda lah yang menjadi penentu. Tim asuhan Uwe Rösler ingin melangkah lebih jauh menuju keselamatan dari degradasi setelah kemenangan penting atas 1. FC Kaiserslautern pada Sabtu lalu, serta memenangkan pertandingan besar kedua dalam seminggu ini. Dengan demikian, tim asal Bochum ini dapat semakin menjauh dari ancaman degradasi dan memperkuat posisinya di papan tengah yang aman.

Kemungkinan susunan pemain Hertha Berlin vs Bochum Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer S. Leitl Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer U. Roesler

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

