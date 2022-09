Royston Drenthe: Dari Real Madrid Ke Rap Sampai Klub Guram Spanyol

Tak ada yang menyangka Drenthe bisa bernasib seperti sekarang.

Karier sepakbola Royston Drenthe terjun bebas. Padahal, ia sempat digaungkan punya masa depan cerah berkat penampilannya yang ciamik saat berusia muda.

Setelah melejit bersama Feyenoord dan mengukuhkan statusnya sebagai bintang baru yang bermain untuk tim U-21 Belanda, Drenthe langsung menarik perhatian sejumlah klub besar.

Real Madrid lantas mendatangkannya pada 2007 setelah memenangkan Euro U-21, di mana Drenthe juga dinobatkan sebagai pemain terbaik. Ia tampaknya ditakdirkan untuk hal-hal besar.

"Pada saat itu, saya mendengar bahwa 16 klub tertarik pada saya," kata Drenthe kepada Four Four Two . "Saya berbicara dengan presiden Barcelona Joan Laporta dan Predrag Mijatovic, direktur sepakbola di Real Madrid.

“Rasanya seperti saya bertemu hampir setiap pejabat tinggi di setiap klub. Kebanyakan dari mereka menawari saya kontrak lima tahun dengan kondisi yang kurang lebih sama."

"Begitu saya mendengar Real Madrid tertarik, pikiran saya dibuat melayang. Sebagai anak laki-laki, saya terpesona oleh segala sesuatu di sekitar klub. Kemewahan di sekitar Real, seperti yang Anda lihat di film Goal!, adalah sesuatu yang benar-benar saya rasakan. ingin menjadi bagian darinya."

Direkrut Los Blancos seharga €14 juta, Drenthe melakukan debutnya untuk melawan Sevilla di Piala Super dan dengan cepat membalikkan keadaan dengan mencetak gol penyeimbang jarak jauh yang menakjubkan.

Meskipun menemukan dirinya dikelilingi oleh beberapa nama besar dalam sepakbola, pemuda Belanda itu dengan cepat menetap dan langsung menyatu bersama rekan satu timnya.

"Semua orang menyambut saya dengan hangat. Guti langsung bersikap hangat kepada saya, dan dia adalah pria di Madrid - seorang legenda," katanya.

"Saya mengembangkan ikatan yang baik dengan Robinho segera setelah saya tiba. Terkadang saya pergi ke rumahnya, di mana dia mengubah ruang bawah tanahnya menjadi kelab malam mini."

Sayangnya untuk Drenthe, kedatangan Marcelo pada 2009 membuat peluang bermainnya terbatas dan dia dipinjamkan ke Hercules pada 2010.

Degradasi dan perselisihan dengan manajemen klub, membuat pinjaman itu tidak berhasil dengan Drenthe akhirnya dikirim ke Everton.

Saat menunjukkan beberapa tanda janji di Inggris, pemain sayap itu berselisih dengan manajer Toffees David Moyes setelah terlambat menghadiri pertemuan tim sebelum semi-final Piala FA.

“Saya sedang menunggu di luar kamar padahal seharusnya saya masuk dengan tenang dan duduk,” katanya.

"Ketika saya masuk setelah itu, Moyes menyuruh saya pergi. Seharusnya saya menerimanya, tetapi saya berkata, 'Apa maksudmu, f*ck off, bro? You f*ck off'.

"Dan kemudian saya pergi ke Belanda dan tidak kembali."

Sejak itu tidak ada kepulangan ke Madrid untuk Drenthe, yang kontrak awalnya dengan Real berakhir pada Juni 2012 dan dia harus mencari klub baru.

Dari Spanyol, Drenthe selanjutnya menemukan dirinya bermain di Rusia saat Alania Vladikavkaz melakukan penandatanganan yang mengejutkan.

Drenthe mencetak hat-trick dalam enam penampilannya untuk klub. Kemudian Reading memikatnya kembali ke Inggris pada 2013.

Dia hanya bertahan satu musim di sana, karena Reading menyuruhnya untuk pindah dan Sheffield Wednesday dengan status pinjaman.

Sekali lagi gagal membuat kesan, Drenthe kemudian beralih di antara tugas singkat di Turki dan Uni Emirat Arab sebelum mengakhiri kariernya di akhir 2016 untuk lebih fokus pada rap.

Dikenal sebagai Roya2Faces, Drenthe merilis sejumlah single pada tahun berikutnya saat menemukan kebahagiaan jauh dari sepakbola.

"Saya selalu menyukai musik. Ketika saya senang saya mendengarkan musik dan ketika saya sedih saya mendengarkan musik juga. Itu selalu memberi saya perasaan yang baik," kata Drenthe kepada BBC Sport.

"Saya membuat musik tetapi sulit untuk mengatakan bahwa saya fokus pada satu hal. Saya sibuk dengan banyak hal yang berbeda."

Setelah 18 bulan absen dari pertandingan, Drenthe diyakinkan untuk meletakkan mikrofon dan memasang sepatu lagi saat menandatangani kontrak dengan klub divisi dua Belanda Sparta Rotterdam.

Drenthe akan membuktikan kunci bagi klub saat mereka mengamankan promosi, dengan mencetak lima gol dan menyumbang enam assist meskipun ditempatkan di posisi bek kiri.

Pada usia 32, Drenthe kembali ke performa yang oke tetapi tidak tertarik dengan tekanan sepakbola divisi pertama dan dengan senang hati menandatangani kontrak di klub tingkat ketiga Kozakken Boys.

Meskipun tampil tiga kali di liga musim itu, Drenthe mencetak satu gol dan menambahkan dua assist, karena dia menunjukkan bahwa masih bisa berkontribusi di lapangan.

Stadion kecil Kozakken jauh dari megahnya Santiago Bernabeu, Drenthe sangat senang dengan bagaimana kariernya telah berubah.

"Tidak ada penyesalan sama sekali. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan," katanya. “Saya tidak menyesali apa pun karena saya senang dengan tempat saya sekarang dan saya senang dengan tempat saya berada. Saya menjalani hidup saya saat ini.

"Saya hanya Royston, Anda tahu? Saya mengikuti arus."

Selepas dari Kozakken, Drenthe kembali ke Spanyol dengan membela Racing Murcia pada 2021. Semusim kemudian ia pindah ke Real Murcia dan sekarang memperkuat tim lokal dari kawasan Extremadura, Racing Merida.