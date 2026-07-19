Roy Steur dengan tegas membantah kabar-kabar seputar ayahnya: "Itu omong kosong belaka"

Ada banyak perbincangan seputar ayah Sean Steur terkait transfernya ke Newcastle United. Berbagai kabar beredar, di mana ayahnya disebut-sebut sebagai penyebab utama kepergiannya dari Ajax. Roy Steur, saudara laki-laki sang gelandang, menceritakan versinya kepada NH Sport.

Negosiasi kontrak antara Ajax dan Steur berlangsung berlarut-larut selama beberapa bulan terakhir. Pihak terdekat sang gelandang, terutama ayahnya, dikabarkan memainkan peran penting dalam gagalnya tercapainya kesepakatan. Banyak pendukung Ajax, termasuk Johan Derksen dan Henk Spaan, mengkritik ayah Steur secara negatif.

Saat mendengar nama Newcastle, senyum lebar muncul di wajah kiper FC Volendam itu. Ketika pembicaraan beralih ke Steur senior, ekspresinya berubah secara nyata. Pemain berusia 21 tahun itu kemudian angkat bicara mengenai situasi tersebut.

"Bagi kami sebagai keluarga, hal itu tidak terlalu berpengaruh, karena kami tahu seperti apa ayah kami dan dia selalu melindungi kami. Dia selalu ada untuk kami," kata Steur. "Orang-orang juga tahu bahwa apa yang dikatakan orang-orang tentang dia itu omongkosong belaka."

Selanjutnya, kiper tersebut menyebutkan berbagai tuduhan yang dilontarkan terhadap Steur senior. “Dan ada yang mengatakan bahwa dia adalah agennya.” Pemain asal Volendam itu mengangkat bahu dan menghela napas.

“Itu sudah tidak benar. Jadi, orang-orang menyebarkan informasi yang tidak akurat. Semua yang mereka katakan...” Steur menggelengkan kepalanya dengan jelas terlihat kesal. “Kami tidak terlalu mempedulikannya,” pungkasnya.

Steur pindah ke Liga Premier dengan nilai transfer 27 juta euro. Di Newcastle United, dia menjadi rekan setim Sven Botman, yang memulai musim kelimanya bersama The Magpies. Gelandang muda itu langsung masuk starting line-up pada pertandingan Sabtu melawan Darlington FC (3-0) dan bermain selama satu babak.







