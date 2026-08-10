Berkas bek kanan membuka pintu bagi gelombang kemarahan baru di dalam tembok klub Al-Ahli, setelah kesepakatan bek Al-Ettifaq, Radhi Al-Otaibi, tersendat meski negosiasi telah mencapai tahap lanjut.

Para pendukung Al-Ahli menantikan pengumuman resmi soal kesepakatan itu sebagai salah satu perekrutan terpenting "Al-Raqi" sebelum bergulirnya musim sepak bola baru, di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat sisi kanan dengan pemain lokal berkualitas.

Surat kabar Saudi "Al-Yaum" mengungkapkan bahwa manajemen Al-Ahli sebenarnya telah mencapai kesepakatan dengan pihak Al-Ettifaq soal kepindahan pemain tersebut senilai 17 juta riyal, dengan klub asal Jeddah itu memperoleh persetujuan Al-Otaibi atas klausul-klausul pribadinya, namun kesepakatan tersebut terhenti tanpa alasan yang jelas hingga kini.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa direktur olahraga Al-Ahli asal Portugal, Rui Pedro, memiliki kemampuan untuk menuntaskan berkas tersebut dan mengakhiri negosiasi, tetapi ia tidak mengambil langkah-langkah tegas untuk merampungkan proses itu, hal yang memicu berbagai pertanyaan dan kekecewaan di kalangan pendukung tim.

Para pendukung khawatir keterlambatan penuntasan kesepakatan itu akan berdampak pada persiapan tim untuk musim mendatang, terutama karena Al-Ahli akan menghadapi persaingan berat baik di level domestik maupun kontinental, dan membutuhkan skuad yang lengkap serta alternatif yang siap di setiap posisi.

Al-Otaibi yang berusia 26 tahun merupakan salah satu bek Saudi paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Ia memulai kariernya bersama Al-Wehda, lalu berpindah antara Ohod dan Al-Hazem, serta menjalani pengalaman peminjaman bersama Al-Qadsiah, sebelum menetap di Al-Ettifaq sejak musim panas 2023.

Pemain itu tampil dalam 25 pertandingan di berbagai ajang bersama "Faris Al-Dahna" pada musim lalu, dan mempersembahkan 3 assist di dalamnya, menegaskan posisinya sebagai elemen utama dalam susunan pemain tim.

Masa depan Radhi Al-Otaibi tetap menggantung hingga pemberitahuan lebih lanjut, di antara keinginan Al-Ahli untuk memperkuat barisannya, kegigihan Al-Ettifaq mempertahankan syarat-syaratnya, dan penantian akan langkah tegas dari manajemen Al-Ahli sebelum jendela transfer musim panas ditutup.