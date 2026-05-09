Rowan Besselink membuat orang tercengang dengan reaksinya yang sama sekali tidak masuk akal atas kartu merah yang diterimanya

Rowan Besselink membuat kejutan besar pada Jumat malam setelah pertandingan antara Almere City dan De Graafschap. Bek tim asal Doetinchem itu mendapat kartu merah langsung di menit-menit akhir setelah melakukan tekel keras terhadap Bas Huisman, namun ia sama sekali tidak menyadari kesalahannya. Pernyataannya kepada ESPN membuat reporter Pascal Kamperman dan analis Kees Kwakman tercengang.

Besselink seolah-olah menjadi sosok yang menghidupkan kembali De Graafschap di De Vijverberg tak lama setelah babak kedua dimulai. Bek tersebut mencetak gol penyama kedudukan 1-1 pada kesempatan kedua, sehingga tim tuan rumah kembali bisa berharap akan kebangkitan dalam dua pertandingan. Namun, harapan itu segera sirna ketika Milan de Haan mencetak gol 1-2 untuk Almere City.

Di menit-menit akhir, segalanya menjadi kacau bagi Besselink. Bek tersebut melakukan tekel dengan kaki terangkat tinggi ke arah Huisman dan langsung mendapat kartu merah dari wasit Erwin Blank. Meskipun ia tidak mengenai lawannya secara langsung, wasit menilai tekel tersebut cukup berbahaya untuk segera mengambil tindakan.

Dalam ulasan pasca-pertandingan di ESPN, Kwakman bereaksi terkejut atas pelanggaran tersebut. “Huisman benar-benar beruntung. Jika dia benar-benar mengenai Huisman, musimnya akan berakhir. Dia masuk terlalu liar, ini sangat berbahaya,” kata mantan bek tersebut. Kamperman melihat terutama rasa frustrasi pada Besselink. “Di sini terdapat rasa frustrasi sepanjang malam dan mungkin sepanjang musim.”

Kwakman juga memperkirakan bahwa kartu merah tersebut akan berdampak besar bagi bek De Graafschap tersebut. “Dengan begitu, dia akan diskors selama tiga pertandingan pertama musim baru. Itu tentu saja tidak menyenangkan,” katanya.

Yang cukup mengejutkan, Besselink sendiri tidak mengerti mengapa ia mendapat kartu merah. “Menurutku itu tidak terlalu parah. Aku hanya terlambat, gabungan dari berbagai hal,” jelas sang bek setelah menonton ulang tayangan ulangnya.

Ketika reporter Bennett van Fessem menanyakan tentang tendangan kakinya yang tinggi, Besselink tetap pada pendiriannya. “Saya selalu ingin menyentuh bola, saya tidak bermaksud menendangnya dengan keras,” kata sang bek. Ia juga tidak terlalu khawatir tentang kemungkinan skorsing. “Soal kartu merah itu? Mwah, kalau kamu tonton ulang: kembali jadi kuning? Tidak ada masalah.”

Van Fessem tampak terkejut: “Tidak, serius, ayolah. Kalau kamu lihat ini, kamu tidak bisa bilang begitu, kan?” Kwakman dan Kamperman pun hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. “Kalau dia sampai mengenai Huisman, itu baru parah,” kata Kwakman. “Mungkin dia bisa diskors enam bulan.”







