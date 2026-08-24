Rotterdam Radicals mengeluarkan pernyataan keras melalui Instagram menyusul insiden kembang api saat SC Cambuur - Feyenoord (2-5). Di dalamnya, kelompok suporter itu terutama melontarkan kritik terhadap kehebohan yang muncul dan reaksi dari media. Menurut mereka, nyaris tidak ada yang salah dengan aksi itu sendiri.

"Yang seharusnya menjadi sore sepakbola yang menyenangkan sayangnya ternoda oleh, seperti yang sudah sering terjadi, sekelompok kecil orang yang merusaknya untuk yang lain," bunyinya di awal secara sarkastis, ditujukan kepada pihak-pihak yang mengutuk aksi kembang api itu. "Bagaimana hal ini di zaman sekarang masih bisa terjadi benar-benar menjadi misteri besar bagi kami. Sudah saatnya sekelompok kecil orang ini tidak lagi diberi panggung, dan tidak lagi dibiarkan lolos dengan perilaku seperti ini."

"Sudah waktunya kita menjauhkan orang-orang seperti ini dan menghentikan mereka. Tindakan mereka tidak lahir dari kecintaan kepada klub mereka. Kelompok ini mengejar keuntungan pribadi dan murni ada di situ untuk dirinya sendiri. Mencari perhatian dengan mengorbankan orang lain. Dan kita sudah terlalu lama membiarkannya. Mari sekarang kita berdiri bersama..."

"Melawan kelompok orang yang sangat kecil itu yang memanfaatkan setiap kesempatan untuk merengek soal insiden-insiden kecil di sepakbola agar langkah-langkah yang lebih ketat bisa kembali diambil!! Orang-orang yang selalu ingin jadi yang paling depan ketika mereka sekali lagi bisa mengutuk dan mengecam sesuatu, paling suka di TV dengan kamera di depan hidung. Agar semua orang bisa melihat betapa baiknya mereka."

"Apa sekarang kita masih bisa melihat sesuatu secara proporsional?! Kini SC Cambuur melaporkan bahwa bukan 5 melainkan sampai 7(!) korban berjatuhan kemarin. Tinggal tambah 1 atau 2 korban lagi dan media bisa menyebutnya sebagai drama Heysel yang baru. Heysel 2.0, tentu saja disebabkan oleh suporter Feyenoord. Benar-benar lelucon."

"Biar kami sendiri saja yang mencoba melihatnya secara proporsional. Ada aksi piroteknik di stadion tanpa niat sama sekali untuk mengenai suporter di tribun kandang. Angin meniup sedikit asap dari suar di tribun tandang ke tribun kandang. Bisa terjadi. Sebuah thunderking yang nyasar mendarat lewat atap secara tidak sengaja di tribun kandang yang sama. Itu juga bisa terjadi."

"Orang-orang di tribun kandang menghirup sedikit asap, mendengar beberapa letupan. Memang ada satu-dua orang yang mungkin terkena sedikit kembang api. Tidak akan mati karenanya. Tapi di Cambuur mungkin iya. Sem & Sterre menangis, ayah juga tidak senang. Para ibu rumah tangga jadi yang pertama meninggalkan tribun. Sisanya mengikuti. Yang tertinggal adalah trauma seumur hidup, jika kami boleh mempercayai media dan pihak-pihak yang terlibat."