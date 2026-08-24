Rotterdam Radicals merilis pernyataan keras melalui Instagram menyusul insiden kembang api saat SC Cambuur - Feyenoord (2-5). Di dalamnya, kelompok suporter itu terutama melontarkan kritik terhadap kehebohan yang muncul dan reaksi dari media. Menurut mereka, aksi itu sendiri tidak banyak yang salah.

“Apa yang seharusnya menjadi sore sepakbola yang menyenangkan sayangnya tercoreng oleh, seperti yang sudah sering terjadi, sekelompok kecil orang yang merusaknya untuk yang lain,” bunyi pembukaannya secara sarkastis, ditujukan kepada mereka yang mengecam aksi kembang api tersebut. “Bagaimana hal seperti ini masih bisa terjadi pada zaman sekarang adalah teka-teki besar bagi kami. Sudah saatnya kelompok kecil orang ini tidak lagi diberi panggung, dan tidak lagi lolos begitu saja dengan perilaku seperti ini.”

“Sudah waktunya kita menjauhkan orang-orang seperti ini dan menghentikannya. Tindakan mereka tidak lahir dari cinta kepada klub mereka. Kelompok ini mengejar keuntungan pribadi dan murni ada di sini untuk diri mereka sendiri. Mencari perhatian dengan mengorbankan orang lain. Dan kita sudah terlalu lama membiarkannya. Mari sekarang kita bersatu...”

“Melawan kelompok yang sangat kecil itu yang memanfaatkan setiap kesempatan untuk merengek soal insiden-insiden kecil di sepakbola agar tindakan yang lebih ketat bisa diberlakukan lagi!! Orang-orang yang selalu ingin jadi yang paling depan ketika mereka sekali lagi bisa mengutuk dan mengecam sesuatu, paling suka di televisi dengan kamera di depan wajah mereka. Agar semua orang bisa melihat betapa baiknya mereka.”

“Apakah sekarang kita sudah tidak bisa lagi melihat segala sesuatu secara proporsional?! Kini SC Cambuur melaporkan bahwa bukan 5, melainkan sampai 7(!) korban berjatuhan kemarin. Tambah 1 atau 2 korban lagi dan media bisa menyebutnya sebagai tragedi Heysel yang baru. Heysel 2.0, tentu saja disebabkan oleh suporter Feyenoord. Sungguh lelucon.”

“Biar kami saja yang mencoba menanggapinya secara proporsional. Ada aksi piroteknik di stadion tanpa niat sama sekali untuk mengenai suporter di tribune kandang. Angin meniupkan sedikit asap dari flare di tribune tandang ke tribune kandang. Bisa terjadi. Sebuah thunderking yang nyasar mendarat secara tidak sengaja di tribune kandang yang sama lewat atap. Itu juga bisa terjadi.”

“Orang-orang di tribune kandang menghirup sedikit asap, mendengar beberapa letupan. Memang ada satu dua orang yang terkena sedikit kembang api. Tidak akan membuatmu mati. Tapi mungkin di Cambuur iya. Sem & Sterre menangis, ayah juga tidak senang. Para ibu rumah tangga jadi yang pertama meninggalkan tribune. Sisanya mengikuti. Yang tertinggal adalah trauma seumur hidup, jika kita boleh percaya media dan pihak-pihak yang terlibat.”