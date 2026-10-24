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Rotherham United, klub League Two, menawarkan kesempatan baru bagi mantan bek sayap Manchester United Brandon Williams untuk kembali bermain secara profesional setelah lebih dari setahun absen. Bek berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak jangka pendek dengan klub asal Yorkshire Selatan tersebut setelah menjalani masa uji coba yang panjang di fasilitas latihan mereka.

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Rotherham beri kontrak kepada bek yang gigih menjalani masa uji coba

Williams resmi kembali bermain sepakbola bersama Rotherham setelah membuktikan kebugarannya kepada pelatih kepala Alex Bruce dan direktur sepakbola Steve McClaren. Meski klub divisi keempat itu awalnya memutuskan untuk tidak menawarkan kontrak kepada pemain berstatus bebas transfer tersebut pada Agustus setelah ia mulai berlatih bersama mereka pada Juni, ia terus berlatih di Roundwood. Penampilan kompetitif terakhirnya terjadi pada Agustus 2025 saat menjalani periode singkat bersama Hull City.

Pernyataan resmi konfirmasi kontrak jangka pendek

Sebelum meninggalkan Hull setelah enam bulan menjalani kontrak satu tahun, menyusul satu-satunya penampilan selama lima menit dalam kekalahan 3-0 dari Blackburn Rovers di Championship, sang bek terakhir kali bermain penuh selama 90 menit saat dipinjamkan ke Ipswich Town pada November 2023.

Mengonfirmasi kedatangannya, pernyataan resmi klub berbunyi: "Pemain berusia 26 tahun itu resmi bergabung dengan Rotherham setelah bekerja keras sepanjang pramusim hingga akhir Oktober di pusat latihan klub di Roundwood. Di sana, ia telah membuktikan kebugarannya kepada Steve McClaren, Alex Bruce, dan staf pelatih.

"Bek sayap kelahiran Manchester ini memiliki rekam jejak yang sangat mengesankan. Setelah meniti karier di akademi ternama Manchester United, ia mendapat tempat di skuad tim utama dan kesempatan tampil di level senior.

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"Williams membela Manchester United di level tertinggi dengan tampil di Liga Champions, Liga Europa UEFA, dan Liga Primer, serta mencatatkan penampilan di kasta tertinggi bersama Norwich City.

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"Belakangan ini, bek progresif tersebut bermain untuk Ipswich Town dan Hull City di Sky Bet Championship. Ia juga memiliki pengalaman bersama timnas Inggris kelompok usia U-20 dan U-21.

"Williams akan mengenakan nomor punggung 33 untuk Rotherham."

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Pelatih puji komitmennya berlatih tanpa bayaran

Langkah ini memungkinkan sang bek meninggalkan masalah di luar lapangan setelah ia secara terbuka menyatakan penyesalan karena menerima hukuman penjara 14 bulan yang ditangguhkan akibat mengemudi secara berbahaya tahun lalu.

Memuji dedikasi pemain yang menjalani masa uji coba itu, pelatih Rotherham Bruce mengatakan: "Saya sangat senang dia menjadi pemain Rotherham. Dia pantas mendapatkan kontrak ini. Dia bekerja sangat, sangat keras bersama kami sejak pramusim. Dia menunjukkan sikap yang luar biasa. Dia menunjukkan keinginan dan tekad untuk datang setiap hari tanpa dibayar.

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"Saya pikir dia harus menghadapi kenyataan bahwa itulah situasi hidupnya saat itu. Saya mengenal Brandon melalui hubungan saya dengan wilayah Manchester. Saya beberapa kali bertemu dengannya. Saya mengenal orang-orang yang pernah bekerja bersamanya di Man United sebagai rekan setim dan pelatih. Steve McClaren dan Richard Hartis juga mengenalnya.

"Kondisinya terlihat jauh lebih baik daripada saat pertama kali datang untuk pramusim, itu sudah pasti. Semoga sekarang dia bisa terus berkembang dan menjadi aset bagi klub. Jangan lupakan pengalaman dan karier yang sudah dia jalani, meskipun dia masih muda. Saya sangat senang memberinya kesempatan untuk, semoga, membangkitkan kembali kariernya."

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Bek sayap incar kembali ke performa pertandingan kompetitif

Setelah memulihkan kondisi fisiknya selama empat bulan di lapangan latihan, Williams kini akan berusaha mendapatkan menit bermain pertamanya dalam pertandingan kompetitif selama lebih dari setahun pada laga-laga Rotherham mendatang di League Two. Tampil secara konsisten akan sangat penting jika ia ingin mengubah kontrak jangka pendeknya menjadi masa tinggal yang lebih lama di New York Stadium. Kembali memantapkan posisinya di bawah Bruce dan McClaren memberinya kesempatan ideal untuk membangkitkan kariernya.