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Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Roshn memanas dengan 4 pekan penuh gairah pada Januari, dan Liga memutuskan nasib pertandingan tertunda

Al Hilal
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi

Setelah keputusan Asia

Laporan media Saudi mengungkap gambaran kalender baru nan menarik untuk Liga Roshn pada musim berjalan 2026-2027, yang hadir untuk menata ulang peta persaingan setelah keputusan mengejutkan menunda Piala Asia hingga Desember 2027.

Menurut surat kabar "Arriyadiyah", Liga Profesional Saudi memutuskan untuk memanfaatkan kekosongan kompetisi tingkat benua dengan memanaskan persaingan pada Januari mendatang melalui penyelenggaraan empat pekan penuh secara beruntun, yakni pekan ke-18, 19, 20, dan 21, yang merupakan empat pekan pertama dari putaran kedua kompetisi.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pembukaan musim dingin akan dimulai lebih awal, di mana pekan ke-17 bergulir pada 31 Desember mendatang dan berakhir pada 2 Januari, dengan penerapan sistem baru yang memberikan jeda waktu selama 4 hari penuh bagi setiap tim antara akhir setiap pekan dan awal pekan berikutnya, mulai dari pekan ke-17 hingga bergulirnya pekan ke-20, demi memberikan para pemain waktu yang cukup untuk beristirahat dan memulihkan kondisi di puncak musim.

Pengungkapan ini terjadi dalam lokakarya yang digelar oleh manajemen kompetisi di liga pada hari Kamis bersama perwakilan klub-klub Roshn, untuk memaparkan konsep kalender yang diperbarui dan mendengarkan pandangan klub sebelum pengesahan resmi.

Surat kabar itu mengungkap bahwa konsep yang diajukan mencakup dimulainya kembali liga dengan laga-laga pekan ke-13 mulai 26 November ini, langsung setelah berakhirnya partisipasi klub-klub Saudi di kompetisi luar yang dijadwalkan antara 23 dan 25 bulan yang sama.

Di atas meja diskusi, manajemen kompetisi meletakkan berkas pelik laga-laga yang ditunda, yang menyangkut 8 klub, yaitu: Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli, Al Shabab, Al Khaleej, Al Riyadh, dan Abha.

Di antara opsi yang diusulkan secara kuat adalah memainkan laga-laga pekan ke-9 yang ditunda setelah jeda internasional saat ini, yang mencakup laga-laga puncak yang dinanti-nanti: Al Ahli melawan Al Nassr di markas Al Ahli, Al Riyadh melawan Al Hilal di markas Al Riyadh, dan Al Ittihad melawan Al Shabab di markas Al Ittihad.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa liga akan mempertimbangkan pandangan klub-klub terkait seluruh usulan ini sebelum mengumumkan jadwal baru secara resmi dalam beberapa hari ke depan.

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