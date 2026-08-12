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FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Roony Bardghji Sampaikan Pesan Tiga Kata Usai Menjalani Operasi

LaLiga
Barcelona
R. Bardghji
Spanyol
Swedia

Ia mengalami robekan pada ligamen anterior (ACL) lutut kanannya.

Roony Bardghji (20 tahun), bintang Barcelona, menjalani operasi hari Rabu ini, setelah cedera serius yang dialaminya baru-baru ini.

Barcelona sebelumnya telah secara resmi mengumumkan cedera yang dialami pemain Swedia mereka, Roony Bardghji, berupa robekan ligamen anterior lutut kanan.

Pukulan ini terasa semakin berat bagi pemain Swedia tersebut karena cedera kali ini terjadi pada lutut kanan yang sama, tempat ia sebelumnya pernah mengalami robekan ligamen anterior saat bermain bersama Kopenhagen.

Roony Bardghji menulis di media sosial setelah menjalani operasi: "Kebangkitan dimulai sekarang."

Setelah menjalani satu musim tanpa banyak kesempatan bermain, Blaugrana tengah mencarikan klub baru untuknya. Untuk saat ini, Bardghji akan tetap bertahan di Barcelona.

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Sejumlah rekan setimnya mengirimkan pesan dukungan untuknya melalui media sosial, bahkan klub lamanya turut bergabung.

 Kopenhagen menulis di media sosial untuk menyemangati Bardghji yang cedera: "Tetaplah kuat, Roony.. kamu pernah melakukannya sebelumnya, dan kamu bisa melakukannya lagi."

 Barcelona akan segera merilis pernyataan baru untuk menjelaskan situasinya, sekaligus durasi absennya pemain tersebut dari lapangan.

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