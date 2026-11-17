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Wayne Rooney, legenda Manchester United dan timnas Inggris, mengungkapkan bahwa ia pernah melewati masa yang sangat berat secara mental selama kariernya sebagai pesepak bola. Pada masa itu ia sampai berpikir untuk bunuh diri, bersamaan dengan perjuangannya melawan kecanduan alkohol. Ia menegaskan bahwa fase tersebut membuatnya mengasingkan diri dan menjauh dari orang-orang di sekitarnya.

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Rooney, yang kini berusia 41 tahun, berbicara terbuka tentang pengalaman tersebut saat tampil di podcast "Kehidupan di Tengah Perjalanan bersama Gabby Logan". Ia mengenang masa sulit setelah kelahiran putranya, Kai, ketika ia tidak mampu menghadapi berbagai krisis yang dialaminya di luar lapangan sepak bola.

Mantan bintang Manchester United itu mengatakan bahwa ia sadar dirinya sedang melewati masa yang sangat berat , tetapi ia tidak ingin putranya melihatnya dalam kondisi seperti itu. Hal itulah yang membuatnya mengasingkan diri dan menjauh dari orang lain, hingga pikiran untuk bunuh diri mulai menghantuinya.

Rooney menambahkan, seperti dikutip "Foot Mercato": "Jika melihat ke belakang, saya bisa bilang bahwa saya egois, tetapi saya tahu saya sedang melewati masa yang sangat berat. Saat itu, saya tidak ingin Kai melihat saya dalam keadaan seperti itu, jadi saya juga mengasingkan diri."

Ia melanjutkan: "Saya bahkan mulai berpikir untuk bunuh diri. Saya tidak lagi ingin melihat siapa pun atau bertemu orang di jalan, dan saya tidak lagi ingin masuk ke toko. Saya masih merasa nyaman di lapangan sepak bola, tetapi saya mengalami banyak masalah dalam segala hal lainnya."

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Pernyataan Rooney ini menyoroti penderitaan mental yang ia alami jauh dari sorotan publik, meski memiliki status besar sepanjang kariernya sebagai salah satu bintang paling menonjol dalam sepak bola Inggris yang meraih kesuksesan luar biasa bersama Manchester United.

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Rooney merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United dengan 253 gol dari 559 pertandingan bersama klub tersebut. Ia juga meraih lima gelar Liga Primer Inggris serta Liga Champions pada 2008, sebelum mengumumkan pensiun dari sepak bola pada 2020 setelah petualangan terakhirnya bersama Derby County.