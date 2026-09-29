Dalam sikap yang bisa memicu kontroversi, Wayne Rooney menolak gagasan pemberian gelar Liga Primer Inggris kepada Manchester United secara surut, seandainya Otoritas Liga Primer memutuskan mencabut sejumlah gelar Manchester City terkait kasus pelanggaran finansial.

Manchester City sebelumnya dinyatakan bersalah atas sebagian besar tuduhan yang diarahkan kepadanya dalam kasus yang mencakup 115 pelanggaran, dan berlangsung dalam kurun waktu antara musim 2009-2010 dan 2017-2018, di samping tuduhan tidak kooperatif dengan penyelidikan Otoritas Liga antara Desember 2018 dan Februari 2023.

Sanksi final belum diumumkan hingga saat ini, sementara klub tersebut bersiap mengajukan banding, di tengah kemungkinan yang mengarah pada pencabutan sejumlah gelar yang diraihnya selama periode yang sedang diselidiki, sebagaimana dilaporkan "BBC Sport".

Rooney merupakan bagian dari skuad Manchester United yang mengakhiri musim 2011-2012 sebagai runner-up di bawah Manchester City, namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mendapatkan medali liga secara surut, bahkan jika diputuskan gelar tersebut ditarik dari rival mereka.









Rooney mengatakan melalui podcast "Stick to United": "Sejujurnya, saya tidak akan merasa nyaman menerima medali Liga Primer Inggris lainnya, karena saya tidak merasa kami pantas mendapatkannya. Kami tidak tampil cukup baik di musim itu untuk memenangi gelar."

Ia menambahkan: "Saya memikirkan para pemain, mereka mencurahkan segalanya demi memenangi liga, dan mereka meyakini bahwa mereka benar-benar telah meraihnya. Jika mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di level manajemen, lalu tiba-tiba medali mereka dicabut, saya akan merasa terpukul dan sedih andai berada di posisi mereka."

Legenda Manchester United itu menutup: "Gelar-gelar itu mungkin ditarik dari Manchester City, tetapi saya tidak ingin mendapatkannya, karena saya tidak merasa kami sebagai sebuah tim pantas menyandang gelar di tahun itu. Pada akhirnya, kami tidak mengakhiri musim di posisi pertama."