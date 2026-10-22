Dalam serangan panas yang paling keras sejak pensiunnya, Wayne Rooney, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Manchester United, melepaskan tembakan ke arah para pemain klub saat ini, menyebut mereka "egois" dan bertingkah "seperti anak kecil", sebagai tanggapan atas pernyataan kontroversial yang dilontarkan sang kapten Bruno Fernandes setelah kekalahan memalukan dari Como.

Manchester United mengalami keruntuhan total di Italia, dan kalah dengan skor telak 4-1 dari Como pada hari Rabu dalam ajang Liga Champions Eropa, dalam sebuah pertandingan di mana selisih gol hanya dipersempit oleh satu gol hiburan yang terlambat dicetak Joshua Zirkzee pada masa tambahan waktu.

Usai pertandingan, Fernandes mengejutkan dengan kritik terbukanya terhadap taktik tim pelatih, menegaskan bahwa tim gagal menerapkan tekanan dan jatuh ke dalam kondisi "menyerah" setelah kebobolan gol pada menit kedua, yang semakin menambah tekanan di pundak pelatih sementara Michael Carrick.

Rooney tak ragu untuk menanggapi dengan keras, dan berkata dalam pernyataannya kepada podcast "United Stand" hari Kamis ini: "Ketika Martinez melontarkan pernyataannya, saya bilang ini benar-benar mimpi buruk karena akan menghancurkan ruang ganti. Itulah awalnya. Kita sudah melihatnya sekarang dengan Bruno, dan kita akan melihatnya dengan lebih banyak pemain karena mereka tidak mau memikul tanggung jawab."

Legenda Old Trafford itu menambahkan: "Anda bisa menilai ucapan Bruno, apakah benar atau salah, tapi Anda harus memikul tanggung jawab di atas lapangan. Para pemain ini egois, mereka tidak peduli pada rekan-rekan setim, tidak peduli pada pelatih, tidak peduli pada tim pelatih, tidak peduli pada suporter; yang mereka pedulikan hanya diri mereka sendiri. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang cocok bagi mereka, mereka bertingkah seperti anak kecil, mengamuk dan melemparkan kesalahan kepada siapa pun selain diri mereka sendiri."

Ledakan Rooney ini datang di saat indikasi perpecahan di dalam ruang ganti United semakin meningkat. Sebelum pernyataan Fernandes, bek Lisandro Martinez telah mengkritik manajemen klub setelah kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid, menuntut investasi yang lebih besar untuk bersaing dengan tim-tim besar.

Michael Carrick, mantan rekan setim Rooney yang ditunjuk secara sementara setelah pemecatan Ruben Amorim pada Januari sebelum dipermanenkan dengan kontrak hingga 2028 menyusul perbaikan hasil yang sementara, kini menjalani periode terburuknya, di mana tim gagal meraih satu kemenangan pun dalam 7 pertandingan terakhir beruntun di seluruh ajang, hingga melorot ke peringkat kedua puluh dalam klasemen Liga Champions Eropa dan peringkat ketiga belas di Liga Primer Inggris.



