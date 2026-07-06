Rooney: Keputusan FIFA itu “memalukan”... dan Infantino seharusnya merasa malu

Wayne Rooney, mantan bintang tim nasional Inggris, menyebut keputusan FIFA untuk mencabut skorsing terhadap pemain Amerika Serikat, Folarin Balagun, sebagai “aib”.

Balugun memimpin daftar pencetak gol terbanyak timnas AS di Piala Dunia dengan 3 gol, namun ia menerima kartu merah saat timnas negaranya mengalahkan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar.

Awalnya, Balogun seharusnya absen dalam pertandingan babak 16 besar melawan Belgia di Seattle, namun FIFA secara mengejutkan mengumumkan pada Minggu malam bahwa pelaksanaan hukuman skorsing selama satu tahun ditunda.

FIFA tidak memberikan penjelasan apa pun mengenai keputusan ini, yang membuat Asosiasi Sepak Bola Belgia terkejut, terutama karena Asosiasi Sepak Bola Amerika Serikat tidak mengajukan banding atas kartu merah tersebut.

Jaringan AOL mempublikasikan pernyataan Wayne Rooney, yang ia sampaikan selama siaran BBC untuk pertandingan Inggris melawan Meksiko: “Saya pikir ini benar-benar memalukan.”

Dia menambahkan, “Saya tahu ini berkaitan dengan UEFA, tetapi saya pernah dijatuhi hukuman skorsing tiga pertandingan sebelum Euro 2012, dan seharusnya saya absen dari pertandingan fase grup. Namun, saya kemudian diberitahu bahwa jika saya pergi ke Swiss dan ikut serta dalam sesi latihan bersama sekelompok anak-anak, pertandingan ketiga dari hukuman tersebut akan dihapuskan.”

Dia melanjutkan, “Saya menyetujuinya karena tidak ingin dikenai skorsing tiga pertandingan, tapi saat itu saya juga merasa bahwa hal itu salah.”

Dia menambahkan, “Adapun dalam kasus ini, kartu merah itu harus dibatalkan sepenuhnya—dan mungkin itulah keputusan yang tepat—sehingga dia bisa bermain. Namun, menangguhkan hukuman selama satu tahun? Saya rasa ini benar-benar memalukan. Infantino seharusnya merasa malu atas keputusan ini.”

Rooney menyoroti, “Semangat sportivitas dalam permainan ini dipertanyakan di sini. Jika saya adalah tim nasional yang bersaing melawan Amerika Serikat, saya pasti akan sangat marah. Keputusan ini salah dari segala sisi.”