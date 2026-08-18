Wayne Rooney meminta manajemen Manchester United untuk mengubah sikap mereka terkait transaksi pemain Arsenal Myles Lewis-Skelly, dan merekrutnya sebelum bursa transfer ditutup, di samping menggaet tiga pemain lainnya.

Arsenal sebelumnya telah menawarkan Lewis-Skelly, yang berusia 19 tahun, kepada Manchester United dan Chelsea, tetapi kedua klub tersebut tidak menunjukkan ketertarikan pada transaksi itu, meski nilai yang diminta untuk sang pemain tidak melebihi 45 juta pound sterling.

Rooney mengatakan melalui program Stick to United: "Saya tidak berpikir Manchester United bisa mengandalkan Luke Shaw sepanjang musim, karena itu saya melihat Myles Lewis-Skelly akan menjadi pilihan ideal."

Menurut apa yang dilaporkan situs Metro, legenda Manchester United itu menambahkan: "Kami mendengar bahwa ia mungkin tersedia dengan harga yang tidak besar, dan karena itu merekrutnya akan menjadi keputusan yang jelas. Ia bisa bermain sebagai bek kiri dan gelandang, ia juga masih muda dan memiliki masa depan yang besar."

Selain bek, Rooney melihat bahwa United juga membutuhkan perekrutan seorang bek tengah, seorang gelandang, dan seorang penyerang, sembari menegaskan bahwa klub masih memiliki banyak pekerjaan sebelum akhir periode transfer.

Michael Carrick sebelumnya telah menunjukkan keinginannya untuk menggaet bek kiri baru guna menyediakan alternatif yang cocok bagi Luke Shaw, terutama dengan kembalinya Manchester United ke Liga Champions.

United dikaitkan dengan pemain Lewis Hall, tetapi Newcastle memberi tahu rivalnya di Liga Inggris bahwa sang bek tidak dijual, sehingga membuat Lewis-Skelly menjadi pilihan yang lebih menarik, terutama karena ia juga mahir bermain di lini tengah.

Rooney menutup: "Jika Lewis-Skelly menjadi tersedia, maka tidak akan ada pertimbangan panjang. Manchester United pasti membutuhkan seorang bek kiri, dan posisi ini merupakan prioritas bagi tim."