Rooney beri Rashford tantangan terbesar: Keputusan ada di tanganmu

Marcus Rashford kembali ke Manchester United untuk mencari awal yang berbeda, tetapi ia menerima pesan yang jelas dari Wayne Rooney: keputusan ada di tanganmu, dan jalan menuju sukses hanya bisa dilalui dengan kerja keras dan memulihkan kepercayaan para suporter.

Rooney menilai bahwa Rashford adalah satu-satunya pemain yang mampu memecahkan rekor bersejarahnya sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Manchester United, setelah ia mencetak 253 gol dengan seragam klub.

Jaringan ESPN mengutip pernyataan Rooney melalui podcast Stick to United, sebuah program baru yang dipandu oleh pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Manchester United tersebut bersama Mark Goldbridge, kreator konten sepak bola di platform Disney+: "Hal ini aneh dengan Marcus, karena kita tahu ia memiliki kemampuan, dan ia telah membuktikannya. Namun pertanyaannya adalah: apakah ia punya keinginan? Dan apakah ia benar-benar ingin bermain untuk Manchester United?".

Ia menambahkan: "Jika ia ingin bertahan bersama klub, maka ia harus terlebih dahulu membangun hubungan baru dengan para suporter. Cara termudah untuk mewujudkannya adalah dengan bekerja keras dan memperbaiki bahasa tubuh, karena bahasa tubuhnya saat ini tidak bagus, dan mungkin ia perlu bekerja sama dengan seseorang yang membantunya memperbaikinya".

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Ia melanjutkan: "Ia harus meningkatkan intensitas usahanya, tetapi ia masih muda, dan berasal dari Manchester. Karena itu saya menilai bahwa ia adalah satu-satunya pemain yang mampu memecahkan rekor golku bersama United".

Rashford menempati peringkat kelima belas dalam daftar pencetak gol Manchester United sepanjang sejarah dengan koleksi 138 gol, tetapi ia tidak tampil bersama tim sejak Desember 2024, setelah ia tersingkir dari rencana pelatih sebelumnya Ruben Amorim, sebelum menjalani dua pengalaman peminjaman bersama Aston Villa dan Barcelona.

Rooney berkata: "Saya tidak ingin melihat Marcus bersinar bersama Aston Villa atau Barcelona. Saya ingin ia sukses dan mencetak gol bersama Manchester United, tetapi itu menuntutnya untuk menundukkan kepala, bekerja dengan sekuat tenaga, dan menjadi lebih positif".

Mantan penyerang United itu menegaskan bahwa Rashford dituntut untuk meninjau kembali orang-orang di sekitarnya, dengan berkata: "Ia harus melihat dengan cermat orang-orang yang ia percaya, karena jumlah mereka tidak akan banyak. Ia harus mempertahankan orang-orang terdekatnya, pergi ke latihan, bekerja keras, memulihkan kesiapannya, dan jika ia melakukan itu maka ia akan baik-baik saja".

Rashford bersiap mendapatkan kesempatan baru bersama United selama musim ini, setelah Barcelona memutuskan untuk tidak mengubah peminjaman sebelumnya menjadi transfer permanen, dengan masuknya ia ke dalam rencana Michael Carrick pada periode persiapan.