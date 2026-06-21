Eloy Room adalah pahlawan besar Curaçao, yang berhasil menahan imbang Ekuador dengan skor 0-0 dalam pertandingan grup kedua di Piala Dunia. Peran heroik kiper berusia 37 tahun ini tergambar dengan sangat jelas di laman Instagram sang kiper yang tampil gemilang.

Room, yang bermain untuk Miami FC, belum memiliki 100.000 pengikut di Instagram sebelum pertandingan melawan Ekuador. Berkat banyak penyelamatan yang dilakukannya dan poin bersejarah yang diraih Curaçao di Piala Dunia, jumlah pengikutnya mengalami lonjakan pesat: kiper berpengalaman ini kini mendekati angka 750.000 pengikut.

Sangat pantas jika Room dinobatkan sebagai Man of the Match oleh FIFA setelah pertandingan usai. Selain itu, kiper Curaçao ini kemungkinan besar memecahkan rekor berkat lima belas penyelamatannya. Biro statistik Opta mencatat angka tersebut, sehingga ia kini sejajar dengan Tim Howard, yang pada 2014 mencatatkan 15 penyelamatan saat membela Amerika Serikat melawan Belgia. FIFA juga melaporkan bahwa Howard saat itu berhasil menggagalkan 16 upaya mencetak gol.

Penampilan gemilang Room mengingatkan pada malam ajaib Vozinha, kiper Cape Verde berusia 40 tahun yang berhasil menahan Spanyol dengan skor 0-0 pada hari Senin. Bintang tersebut juga melihat jumlah pengikutnya di Instagram melonjak drastis hingga kini mencapai lima belas juta.

“Trofi ini pasti akan saya simpan di lemari. Menjadi Man of the Match di Piala Dunia itu luar biasa,” kata Room kepada NOS menanggapi trofi yang diterimanya dari FIFA. “Saya baru saja melihat menteri di ruang ganti. Saya rasa akan ada patung kecil yang didirikan di Curaçao.”

“Ini malam yang tak terbayangkan. Kami tahu ini akan sulit, karena Ekuador adalah lawan yang tangguh. Kami siap menunjukkan kemampuan kami, karena kami ingin membalas kekalahan di pertandingan pertama (kekalahan 7-1 dari Jerman, red.),” kata Room yang tampak puas, yang kemudian menyinggung soal banyaknya pengikut baru di Instagram yang ia dapatkan.

“Sebelum pertandingan, saya punya 90.000 pengikut. Saya tidak tahu berapa jumlahnya sekarang,” desah Room, yang kemudian diberi tahu bahwa jumlah pengikutnya telah melampaui angka setengah juta. “Pfff. Kamu tahu bagaimana jadinya, kan? Hal itu juga terjadi pada kiper lain, dari Cape Verde. Tapi bagi saya itu tidak penting. Yang penting adalah kami berhasil meraih satu poin, yang pertama di Piala Dunia. Sisanya itu gila-gilaan.”