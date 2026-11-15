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Ajang penghormatan untuk sang legenda Cristiano Ronaldo dalam laga Portugal melawan Denmark berubah menjadi malam kelam bagi tim besutan pelatih Jorge Jesus, yang menelan kekalahan memalukan 1-4 di Braga, dalam ajang UEFA Nations League. Bahkan, malam itu berubah menjadi malam kelam yang merusak atmosfer suporter yang istimewa saat laga dimulai.

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Dalam ketiadaannya di lapangan, para pemain tampil dengan kostum bertuliskan nama "Ronaldo" dan nomor 7, sementara para penonton mengangkat spanduk "Terima kasih, Kapten", sebelum perayaan itu berubah menjadi cemoohan dan kemarahan seiring melebarnya selisih skor.

Media internasional pun menyoroti apa yang terjadi dalam pertandingan tersebut. Surat kabar Spanyol, AS, menjadi yang paling tajam dalam kritiknya, dengan memilih judul yang lugas: "Cristiano tidak pantas menerima ini", seraya menilai bahwa penghormatan yang dingin dari para pemain dan penonton, lalu kekalahan telak, adalah sesuatu yang tidak layak bagi seorang legenda yang telah menghabiskan 23 tahun mengabdi untuk timnas.

Marca menyebut Denmark sebagai pihak yang benar-benar mendapat penghormatan, merujuk pada dominasi penuh tim tamu dan torehan empat gol mereka pada malam yang seharusnya didedikasikan untuk perpisahan Ronaldo. Surat kabar Spanyol itu juga mengaitkan hasil tersebut dengan awal era pasca-Cristiano, dan menggambarkannya sebagai sebuah bencana.

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Sport dari Catalonia tidak berbeda dalam penilaiannya, dengan menulis: "Penghinaan bagi Portugal di acara penghormatan Cristiano", untuk menyoroti kontras mencolok antara perayaan resmi bagi sang legenda dan kehancuran total tim di hadapan tamu dari Denmark yang memanfaatkan setiap kesalahan Portugal.

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Di Italia, La Gazzetta dello Sport berfokus pada performa buruk Portugal tanpa kehadiran Ronaldo, dengan judul: "Wajah buruk Portugal tanpa CR7: Hojlund yang setan dan Denmark mencetak empat gol", seraya menyinggung bahwa Norwegia masih mempertahankan peluangnya di grup.

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Adapun L'Equipe dari Prancis meringkas malam itu dalam ungkapan yang pedas: "Era baru.. kekalahan berat", sebagai isyarat bahwa ujian pertama Portugal setelah kepergian Ronaldo berakhir dengan kehancuran yang nyata di hadapan Denmark, bukan dengan awal yang menjanjikan bagi sebuah generasi baru.

Di Portugal sendiri, surat kabar tidak lebih lunak. O Jogo menulis bahwa malam itu berubah menjadi "mimpi buruk" meskipun ditujukan untuk penghormatan Ronaldo, sementara surat kabar A Bola bertanya: "Apa yang terjadi, Portugal?", sebelum menggambarkan kekalahan itu sebagai "penghinaan" di Braga. Público dari Portugal juga mengomentarinya dengan paradoks yang getir: "Ronaldo tidak hadir di acara penghormatan, dan begitu pula Portugal", sebagai isyarat atas absennya sang legenda di lapangan dan sirnanya performa tim di hadapan pendukungnya sendiri.

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Di Inggris, BBC Sport menggambarkan hasil tersebut sebagai "penghinaan bagi Portugal", sementara The Guardian berfokus pada keunggulan jelas Denmark. Adapun radio talkSPORT menyebut kekalahan itu sebagai "penghinaan yang belum pernah terjadi" dalam sejarah timnas, dan kekalahan resmi terbesar Portugal di kandangnya sendiri.

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Reaksi tidak hanya terbatas pada surat kabar, sebab di media sosial bermunculan kampanye dukungan untuk Ronaldo dengan tagar "Jangan pernah menghina Cristiano Ronaldo", disertai komentar yang berbunyi: "Tanpa Ronaldo tidak ada pesta", sebagai isyarat bahwa ketiadaannya meninggalkan kekosongan yang nyata pada malam penghormatan itu.

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Di Brasil, situs UOL menonjolkan kontras antara suasana penghormatan dan kekalahan berat, serta mengutip pernyataan Jorge Jesus yang menolak menjadikan absennya Ronaldo sebagai penyebab kekalahan, meskipun ia mengakui adanya masalah pertahanan yang dialami timnya.

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