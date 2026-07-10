Ronaldo "The Phenomenon": Keputusan pensiun itu menghancurkan... Hal itu membuat saya mengalami depresi

Dari puncak kejayaan hingga dasar kehampaan; begitulah Ronaldo Nazário menggambarkan masa setelah pensiunnya. Legenda Brasil yang pernah membuat ketakutan barisan pertahanan di seluruh dunia ini akhirnya memecah keheningannya untuk mengungkap sisi lain dari sepak bola: kesepian, depresi, dan kehilangan jati diri.

Pengakuan mengejutkan itu muncul saat ia menyaksikan dari tribun bagaimana timnas negaranya tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026. Lalu, bagaimana “Fenomena” itu menjalani pertandingan tersulit dalam hidupnya setelah peluit akhir dibunyikan?

Ronaldo Nazário, juara dunia bersama Brasil pada tahun 1994 dan 2002, hadir sebagai penonton dalam beberapa pertandingan selama Piala Dunia 2026, namun pemandangan itu terasa menyakitkan baginya saat menyaksikan Seleção tersingkir dari babak 16 besar oleh Norwegia yang dipimpin Erling Haaland, sehingga gagal masuk ke delapan besar dalam kejutan yang mengejutkan.

Dalam podcast “Perbincangan Legenda Sepak Bola”, pencetak gol terbanyak Brasil sepanjang sejarah di Piala Dunia itu membuka hatinya saat berbicara tentang keputusan pensiun yang diambilnya pada tahun 2011 saat berusia 34 tahun.

Ia menggambarkan momen tersebut dengan kata-kata yang menyayat hati: “Ketika kamu memutuskan untuk berhenti bermain, rasanya seperti seseorang yang sangat kamu sayangi telah pergi. Aku mengalami depresi parah dan berat badanku bertambah. Sangat sulit meninggalkan sepak bola; gagasan bahwa aku tidak akan bermain lagi untuk sementara waktu sungguh menghancurkan.”

“Si Fenomena” itu menjelaskan bahwa tantangan terbesarnya bukanlah secara fisik, melainkan secara psikologis: “Saat itu kamu menyadari bahwa ada hal-hal lain dalam hidup, dan bahwa kamu mampu menemukan jati dirimu kembali, tetapi gagasan untuk tidak lagi berkompetisi terus mengganggu pikiranku untuk waktu yang lama,” sebuah pernyataan yang mengungkap harga psikologis yang sangat mahal yang harus dibayar para bintang setelah tirai karier mereka ditutup.

Karier Ronaldo Nazário sulit ditiru; ia berpartisipasi dalam empat edisi Piala Dunia dan meraih dua gelar juara, serta membela klub-klub raksasa Eropa: Real Madrid, Barcelona, Inter Milan, dan AC Milan. Meskipun telah pensiun, ia tidak sepenuhnya menjauh dari lapangan hijau; ia menjalani pengalaman manajerial bersama Cruzeiro antara tahun 2021 dan 2024, serta menjadi pemegang saham di klub Real Valladolid dari tahun 2018 hingga 2025.