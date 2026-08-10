Katedral Nossa Senhora da Assunção di kota Funchal, Pulau Madeira, Portugal, berubah menjadi panggung pemandangan tak terduga pada Sabtu lalu, ketika ratusan turis dan jurnalis berkumpul di depan pintunya dengan keyakinan bahwa mereka akan menyaksikan pesta pernikahan bintang Portugal Cristiano Ronaldo dan pasangannya Georgina Rodriguez, padahal acara yang sebenarnya adalah pernikahan dua mempelai biasa yang tak ada kaitannya dengan bintang sepak bola tersebut.

Menurut yang dimuat surat kabar lokal "Jornal da Madeira", yang meliput berita seputar pulau tersebut, sebuah rumor menyebar selama pekan lalu melalui media dan platform media sosial, yang menyebutkan bahwa Ronaldo akan menggelar akad nikah pada akhir pekan di kampung halamannya di Madeira, sehingga mendorong kerumunan besar penonton yang penasaran berdatangan ke katedral.

Kesulitan masuk ke gereja

Pasangan pengantin Nicole dan Fabio dikejutkan oleh pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat mereka tiba di katedral, di mana halaman di sekitar gereja dipenuhi ratusan orang yang mengira mereka akan menyaksikan momen bersejarah dalam kehidupan salah satu atlet paling terkenal di dunia. Surat kabar Portugal itu menegaskan bahwa "halaman gereja dipenuhi kerumunan orang yang berkumpul dengan harapan menyaksikan pernikahan Cristiano Ronaldo, setelah tersebarnya informasi di banyak media".

Saluran berita Portugal "SIC Notícias" menyiarkan sebuah video kerumunan tersebut, yang memperlihatkan ratusan penonton dan jurnalis mengepung pintu masuk gereja, dalam sebuah pemandangan yang digambarkan pengelola katedral sebagai sesuatu yang "belum pernah mereka saksikan sebelumnya".

Katedral Funchal menerbitkan sebuah pernyataan di halaman resminya di Facebook, yang di dalamnya mereka mengungkapkan keterkejutan atas situasi tersebut, sembari menegaskan bahwa "pengantin perempuan menghadapi kesulitan besar untuk masuk ke gereja" akibat kerumunan besar yang berkumpul.

Dalam pesan berikutnya, pengelola katedral menyampaikan "harapan terbaik untuk pasangan pengantin Nicole dan Fabio", seraya menambahkan: "Setelah kekacauan besar di jalanan akibat para jurnalis dan turis, akhirnya kami berhasil menutup pintu gereja dan merayakan pernikahan secara normal".

Ronaldo menanggapi dengan tawa

Situasi lucu ini memancing tawa Cristiano Ronaldo sendiri, di mana pemain berusia 41 tahun itu memberikan komentar pada unggahan yang dimuat surat kabar "Jornal da Madeira" di Instagram, dengan menggunakan banyak emoji tertawa, sebagai isyarat yang jelas bahwa rumor tersebut tidak berdasar.

Perlu diketahui bahwa Ronaldo dan Georgina Rodriguez telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun dan memiliki anak-anak, namun keduanya belum secara resmi mengumumkan rencana apa pun untuk menggelar akad nikah resmi hingga saat ini, meski spekulasi seputar topik ini terus berlanjut di media.