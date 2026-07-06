Ronaldo "Si Fenomena" melontarkan kritik tajam kepada Ancelotti dan Vinícius setelah kekalahan telak dari Norwegia

Ronaldo Nazário, legenda Brasil, melontarkan kritik tajam terhadap Carlo Ancelotti asal Italia, pelatih Seleção, serta Vinícius Júnior, bintang tim tersebut, setelah tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia.

Timnas Norwegia menyingkirkan Brasil dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Minggu malam, melalui kemenangan dramatis 2-1 di Stadion MetLife, berkat dua gol yang dicetak oleh bintang mereka, Erling Haaland, sehingga lolos ke perempat final; di mana mereka akan menghadapi Inggris.

Ronaldo "The Phenomenon" adalah salah satu yang pertama mengkritik timnas Brasil setelah tersingkirnya mereka.

Menurut surat kabar “AS”, ia mengatakan: “Sejujurnya, saya rasa kegagalan ini bermula dari keputusan-keputusan yang diambil di bangku cadangan. Carlo Ancelotti adalah salah satu pelatih terbaik dalam sejarah sepak bola, tetapi ia melakukan banyak kesalahan malam ini.”

Dia melanjutkan: “Saya masih tidak mengerti mengapa João Pedro tidak masuk dalam susunan pemain. Dia menjalani musim yang luar biasa, sedang dalam performa terbaiknya, dan Brasil membutuhkan penyerang yang bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Lalu kita lihat Endrick. Setiap kali dia turun bermain di turnamen ini, dia selalu membawa energi, semangat, dan kemampuan untuk mengejutkan. Namun, dia menghabiskan sebagian besar Piala Dunia ini duduk di bangku cadangan. Saya tidak mengerti hal itu.”

Dia melanjutkan: “Vinícius Júnior juga harus bertanggung jawab. Kita semua tahu betapa berbakatnya dia, tapi ini bukanlah Piala Dunia yang bagus baginya. Dia sama sekali tidak tampil pada level yang biasa kita lihat saat dia bersinar di sepak bola klub.”

Ronaldo menambahkan: “Ketika Brasil membutuhkan para bintangnya, mereka tidak mampu menunjukkan dominasi yang kuat di turnamen ini. Norwegia pantas meraih kemenangan, mari kita jujur soal itu. Mereka terorganisir dan disiplin, dan Haaland menghukum setiap kesalahan. Namun, Brasil justru membantu Norwegia dengan mengambil keputusan yang salah sebelum pertandingan dimulai. Di level ini, satu atau dua kesalahan saja sudah cukup untuk mengakhiri Piala Dunia. Malam ini, kesalahan yang terjadi terlalu banyak.”