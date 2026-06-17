Ronaldo "Si Fenomena": Cukup sudah menutup-nutupi... Sudah waktunya dunia menerima kenyataan tentang Messi

Ronaldo Nazário dari Brasil, salah satu legenda sepak bola, menegaskan bahwa Lionel Messi adalah pemain terhebat dalam sejarah olahraga ini, seraya menyerukan kepada dunia untuk mengakui kenyataan ini tanpa ragu-ragu, setelah penampilan bersejarah yang ditunjukkan bintang Argentina tersebut dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026.

Messi mencetak hat-trick yang luar biasa, yang membawa timnas Argentina meraih kemenangan 3-0 atas Aljazair dalam laga pembuka, pada malam yang dianggap sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam karier “La Pulga”.

“Fenomena” itu mengatakan dalam pernyataan tegas yang menuai banyak sorotan dan dilansir oleh “The Sun”: “Sudah waktunya dunia berhenti menutup-nutupi dan menerima kenyataan… Messi adalah yang terbaik sepanjang masa.”

Mantan penyerang Brasil itu menambahkan: “Setiap kali kaki Messi menginjak lapangan, segala sesuatu menjadi bersejarah dan elegan. Rekor dibuat untuk dipecahkan, dan orang yang memecahkannya tidak mengejutkan para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Selain itu, Argentina adalah juara bertahan saat ini.”

Ronaldo melanjutkan: “Ini adalah malam yang tak terlupakan dan bersejarah yang akan terukir dalam ingatan selamanya.”

Perlu dicatat bahwa pernyataan “The Phenomenon” ini memiliki bobot yang besar di dunia sepak bola, karena berasal dari salah satu penyerang terbaik dalam sejarah, yang pernah memenangkan Ballon d’Or dua kali, yang mencerminkan besarnya kekaguman dan rasa hormat yang diterima Messi bahkan dari para legenda lawan.