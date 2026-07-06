Ronaldo: Saya pergi dengan hati yang tenang... dan Portugal belum pernah meraih gelar apa pun sebelum saya

Meskipun harus tersingkir di menit-menit terakhir, Cristiano Ronaldo tetap menyampaikan pesan-pesan yang tenang setelah perjalanan Portugal di Piala Dunia 2026 berakhir.

"El Don" menegaskan bahwa ia meninggalkan turnamen ini tanpa rasa penyesalan, menyadari bahwa edisi kali ini adalah yang terakhir baginya di Piala Dunia, setelah timnas negaranya kalah 1-0 dari Spanyol di babak 16 besar.

Ia juga menegaskan bahwa ia telah memberikan segalanya sepanjang turnamen.

Ronaldo mengatakan kepada wartawan di zona campuran setelah pertandingan, seperti dilansir situs ojogo: “Kami sedikit kurang beruntung. Kami kebobolan gol di menit-menit akhir, dan pertandingan ini sangat seimbang, tapi begitulah sepak bola.”

Hati nurani saya tenang… dan saya tidak akan terburu-buru

Ronaldo tampak terpukul setelah pertandingan berakhir, dan ia berkata: “Wajar jika saya merasa sedih setelah tersingkir dengan cara seperti ini, tetapi saya juga sudah mengatakan kemarin bahwa saya akan melakukan yang terbaik, dan itulah yang saya lakukan. Saya pergi dengan hati yang tenang, dan hidup terus berjalan.”

Mengenai masa depannya, ia menegaskan: “Benar bahwa ini adalah Piala Dunia terakhir bagi saya. Adapun sisa masa depan saya, saya akan mendiskusikannya dengan keluarga saya, dan saya tidak akan mengambil keputusan terburu-buru.”

Mengenai kemampuannya untuk melupakan kegagalan ini, ia berkata: “Besok saya akan bangun seperti biasa. Saya telah meraih tiga gelar bersama tim nasional, padahal sebelumnya Portugal belum pernah memenangkan gelar apa pun, dan gelar tahun 2016 tetap yang terbaik bagi saya. Saya akan bangun dengan tenang, karena besok adalah hari baru.”

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Pesan Penghargaan

Ronaldo menilai bahwa Portugal tersingkir dari turnamen ini oleh salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar juara, sambil menambahkan: “Saya yakin Spanyol akan mencapai final atau setidaknya sangat dekat dengannya. Kami telah memberikan segalanya, dan ketika hal itu terjadi, tidak ada alasan untuk mengeluh.”

Ia juga menyampaikan pesan penghargaan kepada pelatih Roberto Martínez, yang mengumumkan pengunduran dirinya setelah pertandingan, dan berkata: “Saya sangat menikmati bekerja dengannya. Dia adalah pelatih yang luar biasa, dan apa yang dia berikan kepada Portugal sangatlah penting. Dia memenangkan gelar bersama kami, dan saya berterima kasih atas segala yang telah dia berikan serta mendoakan kesuksesannya.”

Kapten Portugal itu mengakui bahwa tersingkir akibat gol di menit-menit akhir memang menyakitkan, namun ia menekankan kepuasannya terhadap penampilan tim, sambil berkata: “Saya pulang dengan sedih karena pertandingan ini bisa saja berakhir dengan hasil apa pun, tetapi saya juga pulang dengan hati yang tenang.”

Ketika ditanya tentang nasihat apa yang akan ia berikan kepada dirinya sendiri sebelum pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2006, ia menjawab: “Saya akan mengatakan kepadanya untuk selalu memberikan yang terbaik. Ketika Anda melakukannya, Anda pulang dengan hati yang tenang. Mewakili tim nasional selalu menjadi kehormatan besar bagi saya, dan pada akhirnya saya merasa sedih, tetapi juga lega karena saya telah memberikan segalanya.”

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