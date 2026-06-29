Ronaldo: Saya ingin meminta maaf kepada para ayah dan ibu atas gaya rambut saya di Piala Dunia 2002

Ronaldo "El Fenómeno" memimpin tim nasional Argentina meraih gelar Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang, dengan mengalahkan Jerman 2-0 di final.

Ronaldo menjadi sorotan berkat gaya rambutnya yang unik, di mana ia mencukur habis seluruh rambut di kepalanya kecuali "poni tebal" di bagian depan.

Dalam wawancara dengan surat kabar "L'Équipe" selama Piala Dunia kali ini, Ronaldo bercanda mengenai gaya rambutnya tersebut, sekaligus menyampaikan penyesalannya kepada para orang tua yang saat itu terpaksa menghadapi banyak anak yang meniru gaya rambut tersebut.

Ia melanjutkan: “Pertama-tama, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta maaf kepada semua orang tua atas gaya rambut saya pada tahun 2002. Saat itu saya mengalami cedera lutut yang serius, dan saya hanya bisa kembali ke performa terbaik saya melalui rehabilitasi menyeluruh, yang menggabungkan usaha fisik dan mental yang luar biasa serta gigih.”

Mengenai Piala Dunia kali ini dan tim-tim yang diunggulkan untuk memenangkannya, ia mengatakan: “Prancis, Spanyol, dan Argentina menampilkan permainan sepak bola yang luar biasa dan memiliki daya saing yang tinggi, sementara Jerman selalu menjadi ancaman. Tim-tim itulah yang menjadi pesaing utama Brasil dalam perebutan gelar juara.”