Ronaldo sangat mengenalnya... Al-Nassr merebut pemain pengganti Brozović dari klub raksasa Jerman

Klub Al-Nasr telah memulai negosiasi untuk merekrut pemain baru di lini tengah, guna menggantikan pemain asal Kroasia Marcelo Brozović, setelah ia secara resmi hengkang dari tim tersebut.

Klub Al-Nasr sebelumnya telah mengumumkan kepergian Brozović dari skuadnya, setelah tiga tahun berkarier di Stadion Al-Awal Park, menyusul berakhirnya kontraknya pada akhir musim lalu.

Jurnalis Italia terpercaya, Fabrizio Romano, mengatakan bahwa Al-Nasr telah memulai negosiasi mendadak dengan Real Mallorca untuk merekrut gelandang asal Portugal, Samu Costa, pada musim panas mendatang.

Romano menjelaskan, dalam cuitan di akun pribadinya di platform “X”, bahwa klub RB Leipzig telah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut Costa, namun pemain asal Portugal tersebut setuju untuk pindah ke klub raksasa Saudi tersebut.

Jurnalis asal Italia tersebut menegaskan bahwa negosiasi antara Al-Nassr dan Real Mallorca sedang berlangsung saat ini untuk menyelesaikan kesepakatan secara resmi, di mana pemain berusia 25 tahun itu akan menjadi pengganti Brozović setelah kepergiannya.

Jika transfer ini terwujud, Costa akan menjadi rekrutan pertama Al-Nassr selama bursa transfer musim panas ini, karena klub tersebut belum merekrut pemain mana pun hingga saat ini akibat krisis keuangan yang sedang dialaminya.

Samo Costa memiliki karier yang cemerlang, yang sebagian besar dihabiskannya di Spanyol, di mana ia bermain untuk Almería antara tahun 2020 dan 2023, sebelum pindah ke Real Mallorca yang masih menjadi klubnya hingga saat ini.

Di level internasional, Costa memulai perjalanannya bersama tim nasional Portugal bersama Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr saat ini, sejak Oktober 2024, namun ia hanya tampil dalam 7 pertandingan.

Pemain berusia 25 tahun ini dipanggil untuk membela Portugal di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, namun ia hanya tampil dalam satu pertandingan sebagai pemain pengganti selama 20 menit, saat timnya bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup.