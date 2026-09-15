Ronaldo Pimpin Rencana Miliaran untuk Mengubah Masa Depan Al Nassr Saudi

Sejumlah laporan media Portugal mengungkap perkembangan mengejutkan terkait masa depan klub Al Nassr Arab Saudi, setelah menyebutkan kesiapan sebuah konsorsium beranggotakan lima investor untuk mengajukan tawaran resmi guna mengakuisisi klub tersebut dari Public Investment Fund Arab Saudi.

Kejutan terbesar datang dari identitas para anggota konsorsium, yang mencakup bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten sekaligus pencetak gol terbanyak Al Nassr, bersama Gerry Cardinale, CEO RedBird Capital sekaligus pemilik klub AC Milan Italia, ditambah para pengusaha Ibrahim Al Muhaidib, Mohammed Al Khuraiji, dan Sharaf Al Hariri.

Menurut yang diberitakan surat kabar Portugal "A Bola", masuknya Ronaldo dalam konsorsium ini bisa membawa hubungannya dengan Al Nassr ke fase yang benar-benar baru, setelah selama beberapa tahun terakhir ia menjadi wajah paling menonjol klub baik di dalam maupun di luar lapangan.

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Jika proses akuisisi ini berhasil, bintang Portugal itu tidak hanya akan menjadi kapten tim, tetapi juga akan berubah menjadi salah satu investor di klub yang telah terkait dengannya sejak kepindahannya ke Liga Arab Saudi, dalam sebuah langkah yang bisa memberinya peran lebih besar dalam merancang masa depan Al Nassr.

Informasi tersebut menyebutkan bahwa konsorsium berupaya mengajukan tawaran untuk mengakuisisi klub dari Public Investment Fund, yang memiliki saham mayoritas di Al Nassr, sehingga negosiasi mendatang akan menjadi titik penentu bagi masa depan klub.

100 juta dolar dari setiap investor

A Bola mengungkap bahwa rencana investasi konsorsium ini mengharuskan setiap anggota dari lima anggota yang ada untuk berkomitmen menyuntikkan sekitar 100 juta dolar, artinya kelompok tersebut bersiap menyediakan modal besar dengan tujuan mendukung proses akuisisi dan masa depan klub.

Selain Ronaldo dan Cardinale, konsorsium ini juga beranggotakan tiga investor Arab Saudi, yaitu Ibrahim Al Muhaidib, Mohammed Al Khuraiji, dan Sharaf Al Hariri, yang memberikan kelompok tersebut perpaduan antara pengalaman investasi dan hubungan langsung dengan pasar olahraga Arab Saudi.

Kehadiran Gerry Cardinale, yang memimpin RedBird Capital dan memiliki klub AC Milan, juga menambah dimensi internasional pada proyek ini, terlebih pengusaha Amerika itu memiliki pengalaman dalam mengelola klub-klub olahraga dan berinvestasi di sepak bola.

Pertemuan menentukan dengan Public Investment Fund

Menurut laporan Portugal tersebut, proses ini saat ini memasuki tahap sensitif, dengan kesiapan perwakilan RedBird dan konsorsium untuk menggelar pertemuan dengan para pejabat Public Investment Fund dalam waktu dekat guna membahas tawaran yang diajukan.

Sikap Public Investment Fund akan menjadi penentu dalam memutuskan nasib proyek ini, karena persetujuannya akan membuka pintu bagi berpindahnya kepemilikan Al Nassr ke konsorsium investasi tersebut, sementara penolakan atas tawaran itu bisa menghentikan negosiasi.

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Kabar ini muncul di saat Al Nassr sedang menjalani fase yang berbeda dari sisi olahraga maupun investasi, sehingga setiap perubahan dalam struktur kepemilikan klub menjadi peristiwa yang mampu menggambar ulang wajah fase mendatang.

Jika negosiasi ini berubah menjadi kesepakatan resmi, maka itu akan menjadi salah satu proses akuisisi paling menonjol dalam sejarah sepak bola Arab Saudi, tidak hanya karena nilai investasinya, tetapi juga karena kehadiran Ronaldo dalam kelompok yang berupaya memimpin Al Nassr menuju fase baru.