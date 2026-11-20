Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih kepala Al-Ahli asal Belanda, Marino Pusic, dan koleganya di Al-Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, telah mengumumkan susunan pemain kedua tim untuk laga Klasiko yang dinanti di Liga Roshn Saudi.

Iklan

Al-Ahli menjamu rival tradisionalnya, Al-Nassr, hari ini, Jumat, di Stadion Alinma, Jeddah, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Pusic memutuskan mengandalkan empat pemain asing untuk menggempur Al-Nassr. Penyerang asal Inggris Ivan Toney menjadi ujung tombak, ditopang dua pemain sayap, yakni Francisco Trincão asal Portugal dan Wenderson Galeno asal Brasil, serta playmaker asal Armenia Eduard Spertsyan.

Pelatih asal Belanda itu memutuskan menempatkan penyerang Arab Saudi Firas Al-Buraikan di bangku cadangan di sisinya, terutama setelah sang pemain baru kembali ke Jeddah hari ini, Jumat, usai menghadiri malam penganugerahan penghargaan terbaik Asia 2026. Dalam acara tersebut, ia kalah bersaing memperebutkan gelar pemain terbaik dari kiper Tractor asal Iran, Alireza Beiranvand.

Pusic juga mengandalkan lini pertahanannya yang kokoh, yang terdiri dari kiper asal Senegal Edouard Mendy serta duet bek tengah Roger Ibañez asal Brasil dan Merih Demiral asal Turki. Keduanya didampingi Saeed Baattiah sebagai bek kanan dan Saad Balobaid di sisi kiri.

Iklan Iklan

Di lini tengah, gelandang asal Prancis Valentin Atangana tampil seperti biasa setelah pulih dari cedera, dengan Ziyad Al-Johani bermain di sampingnya.

Topik Terkait

Susunan pemain Al-Ahli adalah sebagai berikut:

Kiper: Edouard Mendy

Iklan

Lini belakang: Saeed Baattiah - Roger Ibañez - Merih Demiral - Saad Balobaid

Lini tengah: Ziyad Al-Johani - Valentin Atangana - Eduard Spertsyan

Iklan

Lini depan: Francisco Trincão - Ivan Toney - Wenderson Galeno

Di kubu seberang, Postecoglou memutuskan mengandalkan duet penyerang di lini depan Al-Nassr, yakni bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo dan penyerang Arab Saudi Abdullah Al-Hamdan.

Iklan

Keduanya didampingi bintang Portugal lainnya, João Félix, yang tiba di Jeddah kemarin, Kamis, usai memperkuat tim nasional negaranya dalam dua laga melawan Denmark dan Wales di UEFA Nations League 2027.

Abdullah Al-Khaibari memimpin lini tengah, bersama pemain Portugal ketiga, Samu Costa, dan pemain asal Brasil Angelo Gabriel.

Iklan

Di lini belakang, kiper asal Brasil Bento akan menjadi penjaga gawang utama karena Nawaf Al-Aqidi mengalami cedera. Di depannya, Nawaf Boushal dan Awad Aman bertugas sebagai bek sayap, sementara Mohamed Simakan asal Prancis dan Iñigo Martínez asal Spanyol mengisi posisi bek tengah.

Susunan pemain Al-Nassr adalah sebagai berikut:

Iklan

Kiper: Bento

Lini belakang: Nawaf Boushal - Mohamed Simakan - Iñigo Martínez - Awad Aman

Iklan

Lini tengah: Abdullah Al-Khaibari - Angelo Gabriel - Samu Costa

Lini depan: João Félix - Abdullah Al-Hamdan - Cristiano Ronaldo

Iklan

Al-Nassr saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 28 poin, terpaut dua poin dari Al-Hilal dan hanya kalah selisih gol dari Al-Qadsiah yang berada di posisi kedua.

Sementara itu, Al-Ahli menempati peringkat keenam klasemen dengan 21 poin, hasil dari tujuh kemenangan dan empat kekalahan, terpaut sembilan poin penuh dari Al-Hilal yang bertengger di puncak.