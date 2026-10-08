Cristiano Ronaldo dengan nada sangat sinis menyindir Simon Jordan. Sang analis mengkritik sikap penyerang itu dalam perselisihan dengan pelatih timnas Portugal Jorge Jesus, dan tampaknya Ronaldo tidak menyukainya.

Jurnalis Piers Morgan sudah bertahun-tahun menjadi pengagum Ronaldo, yang membuat Jordan, mantan pemilik Crystal Palace, kesal. "Kita semua tahu Ronaldo adalah pesepakbola hebat. Tapi kamu harus mengeluarkan kepalamu dari bokongnya dan sekali saja bersikap objektif," demikian kata-kata yang ditujukan kepada Morgan di talkSPORT.

Kemudian pada Rabu, Morgan kembali membahas semua kehebohan seputar Ronaldo dalam programnya sendiri, Football Uncensored. "Saya akan memberimu sesuatu yang lucu. Saat saya mengirimkan cuplikan diri saya bersama Simon Jordan kepada Ronaldo, dia membalas pesan: pria pirang itu. Bilang padanya untuk berhenti memakai botox. Dia terlihat seperti apel," kata Morgan kepada Jordan.

Mantan pesepakbola Jason Cundy, yang menjadi tamu di program Morgan, termasuk yang tertawa terbahak-bahak mendengar komentar Ronaldo tersebut. Sementara itu, Jordan sendiri tidak menjadi tamu dalam talkshow sepakbola itu.

Morgan sudah bertahun-tahun menjadi orang kepercayaan Ronaldo. Beberapa tahun lalu, pemain Portugal itu memberikan wawancara eksplosif tentang manajer saat itu, Erik ten Hag, yang kemudian berujung pada kepergiannya dari Manchester United.

Ronaldo sendiri belum definitif pensiun dari timnas Portugal. "Meski demikian, belum ada perpisahan yang bersifat final. Jika saya dalam kondisi fisik yang baik, bermain untuk klub saya dan semoga mencetak gol, maka setelah menjalani skorsing yang dijatuhkan kepada saya, saya akan siap untuk berjuang dan menang bagi tim nasional kami."

"Ia menutup pernyataannya dengan kata-kata: "Ini, percayalah, adalah kebenaran yang paling murni"," demikian kata penyerang Al-Nassr itu.