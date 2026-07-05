Ronaldo menyerang media: Kalian sudah mencoba membunuhku selama 23 tahun... dan aku tidak akan pensiun karena kalian

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, melontarkan pernyataan tegas dalam konferensi pers menjelang pertandingan timnya melawan Spanyol, yang dijadwalkan pada Senin malam, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Ronaldo menyampaikan pesan tajam kepada media, menegaskan bahwa ia sudah terbiasa dengan kritik yang diterimanya sejak awal kariernya, dengan mengatakan: “Sudah 23 tahun kalian mencoba menghancurkan saya, tetapi kalian menyadari bahwa itu sia-sia, itu hanya membuang-buang waktu, kalian mencoba berulang kali tanpa hasil.”

Ia menambahkan: “Saya sudah benar-benar terbiasa dengan hal ini. Ada yang lebih menyukai saya dan ada yang kurang menyukai saya, dan itu bagian dari kehidupan; saya pun memiliki preferensi saya sendiri.”

Kapten Portugal itu tidak berhenti sampai di situ, melainkan mengarahkan pembicaraannya kepada salah satu jurnalis yang hadir, sambil berkata: “Hal tersulit adalah berbicara dengan kalian, atau dengan sebagian dari kalian, terutama mereka yang tidak menyukaiku, dan kamu adalah salah satunya dan aku tahu itu. Aku sangat hafal wajah orang-orang, dan cukup melihat seseorang sekali saja agar aku tidak pernah melupakannya.”

Ronaldo juga berbicara tentang keputusannya untuk tetap bermain di lapangan meskipun usianya sudah 41 tahun, sambil menegaskan bahwa bermain di level tertinggi hingga usia ini membutuhkan banyak pengorbanan.

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Ia berkata: “Bermain di usia 41 tahun adalah pengalaman yang luar biasa, karena mencapai level ini membutuhkan banyak pengorbanan. Sepanjang karier saya, saya terus beradaptasi dengan perubahan yang ditimbulkan oleh usia, dan saya tahu bahwa saya bukan lagi pemain yang sama seperti dulu, tetapi ada satu hal yang tidak berubah, yaitu saya masih mencetak gol.”

Dia melanjutkan: “Bahkan jika saya tidak berhasil meraih Piala Dunia, saya akan tetap menjadi Cristiano Ronaldo. Meraih gelar juara tidak akan mengubah apa pun bagi saya, dan tidak akan menjadikan saya yang terbaik. Saya akan pensiun ketika saya memutuskan, bukan karena kalian.”

Mengenai pertandingan melawan Spanyol, kapten Portugal itu menjelaskan bahwa ia berharap bisa mencetak gol, namun ia mengutamakan kepentingan tim nasional di atas segalanya, sambil menambahkan: “Saya berharap bisa mencetak gol besok, dan jika tidak, saya berharap salah satu rekan setim saya yang mencetak gol agar kami lolos. Yang akan diingat adalah lolosnya kami, dan akan luar biasa jika bisa mengalahkan tim besar seperti Spanyol.”

Ronaldo mengakhiri pembicaraannya dengan memuji bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, sambil berkata: “Dia pemain berbakat, dan masa depannya sangat cerah.”