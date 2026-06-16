Ronaldo menyampaikan pesan khusus kepada para penggemar menjelang pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo menyampaikan pesan yang membangkitkan semangat kepada para penggemar, menjelang dimulainya perjalanan timnas negaranya di Piala Dunia, besok Rabu.

Portugal akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo, dalam rangkaian pertandingan Grup 11 yang juga diikuti oleh Kolombia dan Uzbekistan.

Ini adalah Piala Dunia keenam yang diikuti Ronaldo sepanjang kariernya, dengan pencapaian terbaiknya adalah finis di peringkat keempat pada edisi 2006.

Ronaldo menulis melalui akunnya di platform “X”: “Setiap kali kami mengenakan seragam ini, kami dipenuhi rasa bangga yang sama, semangat yang sama, dan rasa tanggung jawab seolah-olah ini adalah hari pertama kami. Besok, perjalanan babak baru akan dimulai.”

Ia menambahkan: “Kami telah bekerja keras dan tekun untuk mencapai momen ini, dan kini saatnya kami memberikan segalanya demi negara kami, serta demi seluruh komunitas Portugal yang mendukung kami di sini dan di seluruh dunia. Percayalah pada kemampuan kami sebagaimana kami pun percaya padanya.”

Perlu dicatat bahwa Ronaldo telah mencatatkan 22 penampilan di Piala Dunia, di mana ia berhasil mencetak 8 gol dan memberikan 2 assist.