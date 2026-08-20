Bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, bersiap untuk kembali tampil bersama Al Nassr setelah masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi Al Riyadh, Jumat malam, dalam laga pekan kedua Liga Roshn Saudi. Ini menjadi kemungkinan penampilan perdana sang kapten "Al Alami" setelah absen pada pekan pembuka dan Piala Penjaga Dua Tanah Suci.

Al Nassr akan bertandang ke markas Al Riyadh, mencari kelanjutan awal yang sempurna yang mereka mulai dengan kemenangan telak 3-0 atas Al Fateh, sementara tuan rumah memasuki laga ini dengan tujuan menebus kekalahan mereka pada pekan pertama kompetisi.

21 pemain dalam daftar Postecoglou

Menurut surat kabar Saudi "Arriyadiyah", pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, memanggil 21 pemain untuk laga ini. Namun, daftar tersebut tidak menyertakan pemain Prancis Mohamed Simakan dan pemain Portugal Samu Costa, setelah tim kepelatihan memilih mengistirahatkan keduanya sebagai bagian dari kebijakan rotasi di tengah tekanan laga yang beruntun.

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Postecoglou dituntut untuk mencoret satu pemain dari daftar akhir sebelum laga dimulai, guna mematuhi batas maksimal yang diizinkan dalam daftar hari pertandingan. Perkiraan menunjukkan pilihan mungkin berkisar antara Abdulmalik Al Jaber, Saad Haqawi, dan Rakan Al Ghamdi.

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Daftar Al Nassr mencakup dua penjaga gawang, yaitu pemain Brasil Bento Matheus dan Abdulrahman Al Otaibi, di samping para bek Nawaf Boushal, Salem Al Najdi, Awad Aman, Abdulelah Al Amri, Iñigo Martínez, dan Nader Al Sharari.

Di lini tengah, Postecoglou memanggil Abdullah Al Khaibari, Sami Al Naji, Ali Al Hassan, Abdulmalik Al Jaber, dan Angelo Gabriel, sementara opsi serangan mencakup Cristiano Ronaldo, João Félix, Kingsley Coman, Sadio Mané, Abdullah Al Hamdan, Ayman Yahya, Rakan Al Ghamdi, dan Saad Haqawi.

Al Nassr mencari awal baru bersama Ronaldo

Kembalinya Ronaldo datang pada momen penting bagi Al Nassr, terutama karena tim tampil dengan awal yang kuat musim ini. Mereka mengalahkan Al Fateh 3-0 pada pekan pertama Liga Roshn, sebelum melanjutkan perjalanan di Piala Raja dengan mengalahkan Al Diriyah 4-1 dan lolos ke babak 16 besar.

Kehadiran Ronaldo memberi Postecoglou opsi serangan tambahan dalam laga menghadapi Al Riyadh, di samping João Félix, Kingsley Coman, dan Sadio Mané, yang meningkatkan ekspektasi terhadap bentuk lini depan Al Nassr pada pekan kedua liga, serta menjadikan kembalinya sang kapten Portugal sebagai salah satu sorotan utama pertandingan.