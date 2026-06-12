Ronaldo menantang semua orang: Kita akan lihat siapa saja pahlawan sejatinya

Kapten tim nasional Portugal, Cristiano Ronaldo, menantang semua orang menjelang partisipasinya di putaran final Piala Dunia 2026, yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Timnas Portugal tergabung dalam grup yang berisi Uzbekistan, Kolombia, dan Republik Demokratik Kongo, di mana Ronaldo bertekad memimpin negaranya meraih gelar juara dalam penampilan terakhirnya di Piala Dunia.

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Ronaldo mengatakan dalam wawancara dengan jaringan "Sport Tv" Portugal: "Yang terpenting adalah pertandingan pertama kami pada tanggal 17 bulan ini, lalu setelah pertandingan kedua dan ketiga, ketika segalanya menjadi lebih sulit dan kelelahan fisik serta mental menumpuk, ditambah dengan suhu yang tinggi, saat itulah kita akan melihat siapa pahlawan sejati menurut saya."

Kapten Portugal itu menambahkan: "Saya yakin kami mampu menjadi salah satunya, tetapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hal ini bergantung pada banyak faktor. Saya sangat optimis dan yakin bahwa segalanya akan berjalan lancar dan kami akan menjalani kampanye yang sukses."

Dia melanjutkan: "Namun yang terpenting adalah awal yang kuat: memenangkan pertandingan pertama, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, memuncaki grup, lalu menghadapi setiap pertandingan satu per satu. Kita tidak boleh memasuki turnamen dengan anggapan bahwa kita sudah memenangkannya, melainkan harus melangkah selangkah demi selangkah dengan tenang."

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Ronaldo menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Jalan dibangun dengan melaluinya, jadi bagi saya yang terpenting adalah memulai Piala Dunia dengan awal yang kuat."

Ronaldo dan rekan-rekannya akan memulai perjalanan Portugal dengan menghadapi Kongo, Rabu malam mendatang, dalam pertandingan babak penyisihan grup.



