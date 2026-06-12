Ronaldo menanggapi dengan tegas saat berhadapan dengan media Portugal: 'Apakah kalian...'

Cristiano Ronaldo memberikan pernyataan kepada media yang hadir sesaat sebelum tim nasional Portugal berangkat ke Amerika Serikat. Ia bertanya-tanya apakah para jurnalis telah menyaksikan penampilannya dalam beberapa pertandingan terakhir.

Ronaldo tampil dalam dua pertandingan persahabatan terakhir Portugal. Pemegang lima gelar Ballon d’Or ini dua kali menjadi starter.

Saat melawan Chili (menang 2-1), ia ditarik keluar pada babak pertama. Saat melawan Nigeria (menang 2-1), ia diperbolehkan bermain selama 64 menit.

Terutama pertandingan yang terakhir itu menjadi perbincangan hangat. Penyerang Al-Nassr ini melewatkan beberapa peluang emas dan terlihat beberapa kali tidak nyaman saat menguasai bola.

Ketika ditanya tentang kondisi fisiknya, mantan pemain Real Madrid dan Manchester United ini membela diri dengan tegas. “Ya, saya merasa sangat baik. Apakah kalian tidak melihat pertandingan-pertandingan terakhir?”

“Kami pergi ke Piala Dunia dengan penuh harapan. Generasi pemain ini bisa membawa banyak kejayaan bagi Portugal. Jika Piala Dunia ini menjadi sulit, para juara sejati akan muncul,” tutupnya.

Portugal akan menghadapi DR Kongo pada pertandingan pertama Piala Dunia hari Rabu. Setelah itu, mereka akan bertanding melawan Uzbekistan dan Kolombia.