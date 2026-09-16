Rivalitas antara Cristiano Ronaldo dan Leo Messi adalah persoalan keyakinan. Hal itu diungkap majalah mingguan "Maria con te", dari Gruppo Editoriale San Paolo, yang mendedikasikan sampul edisi yang beredar di kios untuk CR7 dan istrinya Georgina, serta menceritakan bagaimana malam menjelang final Piala Dunia di Brasil antara Argentina dan Jerman pada 2014 juga diwarnai oleh CR7.





PERMINTAAN - Pemain Portugal itu memanjatkan doa di depan patung Bunda Maria untuk sebuah rahmat khusus: agar Argentina, yang dipimpin rival lamanya Lionel Messi, kalah dari tim nasional Jerman. Permintaan itu dikabulkan, dan yang mewujudkannya adalah gol Gotze pada menit kedelapan babak perpanjangan waktu kedua.





IMAN - Pada Mei lalu, sang goleador sudah menyatakan: "Saya pergi ke gereja setiap pekan dan selalu berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang Dia berikan kepada saya. Saya tidak meminta apa pun kepada-Nya, saya hanya berterima kasih karena telah melindungi keluarga dan teman-teman saya. Saya seorang Katolik, jadi saya selalu berusaha berterima kasih kepada-Nya atas semua yang saya miliki".



















