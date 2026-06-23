Ronaldo memimpin lini serang... Dua perubahan dalam susunan pemain Portugal saat menghadapi Uzbekistan

Cristiano Ronaldo memimpin lini serang tim nasional Portugal dalam laga melawan Uzbekistan, Selasa malam ini, dalam rangka putaran kedua kompetisi Grup 11 Piala Dunia 2026.

Sementara itu, Bernardo Silva duduk di bangku cadangan, berbeda dengan pertandingan pertama melawan Republik Demokratik Kongo, dan digantikan oleh João Félix sebagai starter.

Selain itu, Ruben Dias akan bermain sebagai starter di lini belakang timnas Portugal, menggantikan Tomás Araújo yang tampil dalam pertandingan melawan Kongo.

Tidak ada perubahan lain dalam susunan pemain Portugal, dibandingkan dengan pertandingan putaran pertama melawan Republik Demokratik Kongo yang berakhir imbang (1-1).

Susunan pemain lengkap yang diumumkan oleh pelatih asal Spanyol, Roberto Martínez, adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Costa.

Lini belakang: Cancelo, Diaz, Vega, Mendes.

Lini tengah: Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.

Lini depan: João Félix, Neto, Ronaldo.