Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Saudi, melontarkan kejutan besar terkait masa depannya di lapangan sepakbola, setelah ia mengisyaratkan kemungkinan mendekati akhir kariernya, seraya menegaskan bahwa ia sudah mulai merancang fase yang akan datang setelah pensiun.

Ronaldo berbicara dalam pernyataannya kepada majalah " Vogue " Amerika, mengenai masa depannya di luar lapangan hijau, dengan menjelaskan bahwa pensiun dari sepakbola tidak akan menjadi akhir dari kehidupan olahraganya, melainkan fase baru yang akan ia gunakan untuk memanfaatkan waktunya dalam sejumlah aktivitas yang ia nikmati.

Bintang Portugal itu berkata: "Aku telah merencanakan masa depanku sepenuhnya," seraya menegaskan bahwa ia memiliki banyak rencana dan hal-hal yang ingin ia lakukan setelah kariernya berakhir, hingga ia merasa sulit menentukan hanya satu hal saja yang akan menjadi poros kehidupannya mendatang.

Baca juga: Kegilaan Bursa Transfer: Al Hilal Mempermainkan Semua Orang dan Benzema Krisis Besar!

Ronaldo menambahkan: "Aku punya banyak hal yang akan menyibukkanku, sampai-sampai sulit untuk menentukan hanya satu hal saja," seraya menyatakan bahwa pensiun dari sepakbola akan menciptakan kekosongan besar dalam hidupnya, sehingga ia tidak akan mampu merasa cukup dengan satu aktivitas saja untuk mengisi waktu tersebut.

Kapten Al Nassr itu menjelaskan: "Karena pensiun dari sepakbola akan meninggalkan kekosongan besar, dan aku harus mengisi waktuku dengan berbagai hal, bukan hanya satu hal saja," seraya mengungkapkan beberapa hal yang ia nantikan untuk dinikmati pada fase mendatang.

Ia melanjutkan: "Dan aku ingin lebih menikmati hidup, lebih banyak bepergian, menonton dan bermain olahraga padel, yang sangat aku sukai," sebagai isyarat akan keinginannya untuk lebih menikmati hidupnya setelah bertahun-tahun ia habiskan di antara latihan, pertandingan, dan kompetisi.

Ronaldo mengenang kembali perjalanan 25 tahun terakhir, seraya menegaskan bahwa ia ingin menikmati segala yang telah ia raih selama itu, dan berkata: "Dan aku ingin terus menikmati apa yang telah aku raih dan apa yang telah kita raih bersama, karena pada akhirnya, itu adalah 25 tahun yang penuh dengan pengorbanan."

Namun pernyataan yang paling mencolok datang ketika Ronaldo membuka pintu bagi skenario pensiunnya dalam waktu dekat, dengan berkata: "Ini mungkin tahun terakhirku di dunia sepakbola, dan aku ingin meninggalkan warisan yang agung," sehingga dengan begitu ia menempatkan para penggemar sepakbola di seluruh dunia di hadapan kemungkinan menyaksikan babak-babak terakhir dari sebuah legenda luar biasa yang telah mendekati akhir kariernya.